Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में तीन लोगों से 25 लाख रुपये की ठगी, लोगों को ऐसे बनाया शिकार

    By Parveen Kaushik Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 05:34 PM (IST)

    फरीदाबाद में साइबर ठगी के मामले बढ़ रहे हैं, जहां प्रतिदिन साइबर थाने में लगभग 15 शिकायतें आ रही हैं। लोगों को लालच देकर ठगा जा रहा है। हाल ही में, ती ...और पढ़ें

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन एक साइबर थाने में करीब 15 शिकायतें पहुंच रही हैं। इसका मुख्य कारण लोगों का जागरूक न होना है। लोग लालच में आकर ठगी का शिकार हो रहे हैं। आज भी साइबर ठगी के तीन मामले सामने आए हैं। इसमें ठगों ने इनके खाते से 25 लाख 17 हजार रुपये ठग लिए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सेक्टर-45 निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 30 नवंबर को उसे एक अंजान नंबर से वॉट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया गया। इस ग्रुप में पार्ट टाइम जाब के बारे में बताया जा रहा था। यह भी बताया जाता था कि किस तरह घर बैठे कमाई की जा सकती है।

    इसके लिए केवल वीडियो लाइक करने होंगे। उसने भी टास्क पूरा करने में रुचि दिखाई। शुरू में तो उसे टास्क पूरा करने की एवज में मुनाफा कराया गया। बाद में प्रीपेड टास्क दिए गए जिसके लिए कई बार में अलग बैंक खातों में 11.81 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। जब उसने पैसे निकालने चाहे तो आरोपियों ने और पैसे भेजने के लिए कहा। वह समझ गए कि ठगी हो गई है।

    इसी तरह श्रमिक विहार सेक्टर-30 निवासी एक महिला ने दी शिकायत में कहा है कि टेलीग्राम पर ट्रेडिंग करके रुपये कमाने से संबंधित विज्ञापन देखा। जिस पर क्लिक किया तो उसे एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वॉइन करा दिया।। इस ग्रुप पर अधिक मुनाफा कराने का लालच दिया जा रहा था। इसी बहाने से आरोपितों ने उससे चार लाख नौ हजार 898 रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए लेकिन पैसे वापस नहीं किए।

    यह भी पढ़ें- फरीदाबाद में पांच होटल और रेस्टोरेंट सील, निगम के एक्शन से टैक्स बकायेदारों में मची खलबली

    वहीं, दिल्ली कालकाजी निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह धौज स्थित अल-फलाह यूनिवर्सिटी में कार्यरत है। पांच दिसंबर को वह यूनिवर्सिटी में था। तभी एक अंजान नंबर से काल आया।। कॉल करने वाले ने बताया कि वह आइजीएल ऑफिस से बोल रहे हैं। आपका बिल अपडेट करना है। इसके लिए उसे एक एपीके फाइल भेजी गई। इस पर क्लिक करते ही फोन हैक हो गया और अकाउंट से कई चरणों में आठ लाख 46 हजार 580 रुपये कट गए। सभी ने पुलिस को शिकायत दी और मामला दर्ज कराया।