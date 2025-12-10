फरीदाबाद में तीन लोगों से 25 लाख रुपये की ठगी, लोगों को ऐसे बनाया शिकार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में साइबर ठगी के मामले लगातार बढ़ते जा रहे हैं। प्रतिदिन एक साइबर थाने में करीब 15 शिकायतें पहुंच रही हैं। इसका मुख्य कारण लोगों का जागरूक न होना है। लोग लालच में आकर ठगी का शिकार हो रहे हैं। आज भी साइबर ठगी के तीन मामले सामने आए हैं। इसमें ठगों ने इनके खाते से 25 लाख 17 हजार रुपये ठग लिए।

सेक्टर-45 निवासी एक व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 30 नवंबर को उसे एक अंजान नंबर से वॉट्सएप ग्रुप से जोड़ लिया गया। इस ग्रुप में पार्ट टाइम जाब के बारे में बताया जा रहा था। यह भी बताया जाता था कि किस तरह घर बैठे कमाई की जा सकती है।

इसके लिए केवल वीडियो लाइक करने होंगे। उसने भी टास्क पूरा करने में रुचि दिखाई। शुरू में तो उसे टास्क पूरा करने की एवज में मुनाफा कराया गया। बाद में प्रीपेड टास्क दिए गए जिसके लिए कई बार में अलग बैंक खातों में 11.81 लाख रुपये ट्रांसफर करा लिए। जब उसने पैसे निकालने चाहे तो आरोपियों ने और पैसे भेजने के लिए कहा। वह समझ गए कि ठगी हो गई है।

इसी तरह श्रमिक विहार सेक्टर-30 निवासी एक महिला ने दी शिकायत में कहा है कि टेलीग्राम पर ट्रेडिंग करके रुपये कमाने से संबंधित विज्ञापन देखा। जिस पर क्लिक किया तो उसे एक टेलीग्राम ग्रुप में ज्वॉइन करा दिया।। इस ग्रुप पर अधिक मुनाफा कराने का लालच दिया जा रहा था। इसी बहाने से आरोपितों ने उससे चार लाख नौ हजार 898 रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करा लिए लेकिन पैसे वापस नहीं किए।