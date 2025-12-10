फरीदाबाद में पांच होटल और रेस्टोरेंट सील, निगम के एक्शन से टैक्स बकायेदारों में मची खलबली
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में नगर निगम की ओर से बुधवार को प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर सीलिंग अभियान चलाते हुए नीलम बाटा रोड पर पांच होटल और रेस्टोरेंट को सील किया गया। इन पर एक लाख रुपये से अधिक बकाया था।
निगम के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले सभी होटल और रेस्टोरेंट को टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस दिया था। इसके बावजूद भी लापरवाही बरती गई।
निगम जेडटीओमुख्यालय विकास कन्हैया के अनुसार, 50 से अधिक बकायेदारों की लिस्ट बनाई गई है। अलग-अलग टीमें बनाकर कार्रवाई की जा रही हैं।
