    फरीदाबाद में पांच होटल और रेस्टोरेंट सील, निगम के एक्शन से टैक्स बकायेदारों में मची खलबली

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Wed, 10 Dec 2025 11:50 AM (IST)

    फरीदाबाद नगर निगम ने बुधवार को नीलम बाटा रोड पर प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए पांच होटल और रेस्टोरेंट को सील कर दिया। इन सभी प ...और पढ़ें

    फरीदाबाद में नगर निगम की टीम ने होटल को सील किया। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबादफरीदाबाद में नगर निगम की ओर से बुधवार को प्रॉपर्टी टैक्स बकायेदारों पर सीलिंग अभियान चलाते हुए नीलम बाटा रोड पर पांच होटल और रेस्टोरेंट को सील किया गया। इन पर एक लाख रुपये से अधिक बकाया था।

    निगम के अनुसार, करीब एक सप्ताह पहले सभी होटल और रेस्टोरेंट को टैक्स जमा कराने के लिए नोटिस दिया था। इसके बावजूद भी लापरवाही बरती गई।

    निगम जेडटीओमुख्यालय विकास कन्हैया के अनुसार, 50 से अधिक बकायेदारों की लिस्ट बनाई गई है। अलग-अलग टीमें बनाकर कार्रवाई की जा रही हैं।