फरीदाबाद में 'पहलगाम आतंकी हमले' में संदिग्ध होने का डर दिखाकर ठगी, पुलिसकर्मी बनकर ठगों ने उड़ाए 14 लाख
फरीदाबाद में साइबर ठगों ने एक व्यक्ति को पहलगाम आतंकी हमले में संदिग्ध होने का डर दिखाकर 14 लाख रुपये ठग लिए। पुलिसकर्मी बनकर ठगों ने पीड़ित को फंसाया ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। साइबर ठग भी मौका देखकर ठगी के तरीके ढूंढ लेते हैं। देश में आतंकी गतिविधियों में शामिल होने का डर दिखाकर ठगी के मामले सामने आ रहे हैं। फिर से एक ऐसा ही मामला सामने आया है। इसमें ठगों ने पहलगाम आतंकी हमले में शामिल होने का डर दिखाकर पीड़ित से 14 लाख 27 हजार रुपये ठग लिए। पीड़ित डर गए थे, इसलिए पैसे ट्रांसफर कर दिए। ठगों ने अपने आपको पुलिसकर्मी बताया था।
एनआईसी) प्राप्त नहीं करने पर गिरफ्तारी का दिखाया डर
मामला दर्ज करने की धमकी दी थी। अब साइबर थाना सेंट्रल पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है। इससे पहले ठगों ने मुंबई हमले के आतंकी अजमल कसाब से संबंध हाेने और बैंक में हवाला के जरिए लेन-देन होने व गिरफ्तारी का डर दिखाकर दो लाख 10 हजार रुपये ठग लिए थे।
सेक्टर-37 निवासी व्यक्ति ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 30 नवंबर को उनके मोबाइल पर अंजान नंबर से काल आई। काल करने वाले ने अपने आपको पंचकूला पुलिस मुख्यालय से बताया। कहा कि आपका नाम पहलगाम आतंकी गतिविधि में शामिल है। अगर आप पुणे के आतंकवाद विरोधी दस्ते से गैर-संलग्नता प्रमाण पत्र (एनआईसी) प्राप्त नहीं करते तो गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
हवाले की रकम का लेनदेन होने का किया दावा
यह भी बताया कि उसका आधार नंबर एचडीएफसी बैंक के एक खाते से लिंक है, जिसमें हवाला की राशि का लेनदेन हुआ है। धमकी देकर कहा कि यदि एनआइसी नहीं लाए तो जेल के अंदर कर देंगे। एनआईसी बनवाने के लिए उससे बैंक खाते की जानकारी देने के लिए कहा।
छह दिसंबर को दोबारा से काॅल की गई और कहा कि खाते में जमा सारे पैसे दूसरे खाते में ट्रांसफर करने होंगे। यह भी कहा कि यदि सभी लेनदेन की जांच के बाद आतंकी गतिविधियों से कोई संबंध नहीं पाया जाता है, तो रुपया वापस कर दिया जाएगा।
डर की वजह से उसने बताए गए खाते में रुपये ट्रांसफर कर दिए। बाद में ठगी का एहसास हुआ तो पुलिस को शिकायत दी।
