900 करोड़ को लेकर indiGo ने खटखटाया दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा, जज ने सुनवाई से खुद को क्यों किया अलग?
इंडिगो ने 900 करोड़ से ज्यादा के रिफंड की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है। कंपनी ने विदेशों में मरम्मत के बाद भारत में दोबारा आयात किए गए ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता,नई दिल्ली। उड़ानों के रद होने के कारण देशभर के एयरपोर्ट पर फैली अव्यवस्था के कारण सवालों के घेरे में आई भारत की सबसे बड़ी एयर लाइन इंडिगो को चलाने वाली इंटरग्लोबएविएशन लिमिटेड ने 900 करोड़ से ज्यादा के रिफंड की मांग को लेकर दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया है।
हाई कोर्ट में अर्जी दायर कर इंडिगो ने विदेशों में मरम्मत के बाद भारत में दोबारा आयत किए गए एयरक्राफ्ट इंजन और पार्ट्स पर कस्टम ड्यूटी के तौर पर चुकाए गए 900 करोड़ से ज्यादा के रिफंड की मांग की है।
इंटरग्लोबएविएशन ने याचिका में तर्क दिया है कि ऐसे दोबारा आयात पर कस्टम ड्यूटी लगाना गैर-कानूनी है और एक ही ट्रांजैक्शन पर डबल ड्यूटी लगाना है।
शुक्रवार को न्यायमूर्ति प्रतिबाएम सिंह व न्यायमूर्ति शैल जैन की पीठ के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध की गई थी। हालांकि, न्यायमूर्ति शैल जैन ने यह कहते हुए मामले की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया कि उनका बेटा इंडिगो में पायलट है। यह मामला अब मुख्य न्यायाधीश के आदेश के तहत दूसरी पीठ के सामने जाएगा।
