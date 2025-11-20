Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में 10 रूटों पर बसों का संचालन ठप, यात्रियों को झेलनी पड़ रही भारी परेशानी

    By Subhash Dagar Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 02:39 PM (IST)

    फरीदाबाद में सिटी बस सेवा के कंडक्टर और ड्राइवरों के न आने से यात्रियों को भारी परेशानी हुई। गुरुग्राम से आने वाली बसें भी नहीं पहुंचीं, जिससे 10 रूटों पर बसों का संचालन ठप रहा। यात्रियों को ऑटो और अन्य साधनों से जाना पड़ा। कंडक्टर और ड्राइवर कन्वेंस की मांग कर रहे हैं, जिसके समाधान का प्रयास किया जा रहा है। सुबह 11 बजे से बसों का संचालन शुरू कर दिया गया।  

    prefferd source google
    Hero Image

    जागरण संवाददाता, बल्लभगढ़ (फरीदाबाद)। फरीदाबाद में सिटी बस सेवा के कंडक्टर और ड्राइवरों के न आने के कारण बुधवार को किसी भी रूट पर बस नहीं चली। इन बसों से ड्यूटी और स्कूल-कॉलेजों में पढ़ने आने वाले लोगों व छात्रों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। लोग बसों के आने की इंतजार में रूटों पर खड़े इंतजार करते रहे। सभी बस अड्डा परिसर में खड़ी रही। मजबूरी में लोग ऑटो व अन्य साधनों में बैठकर अपने-अपने गंतव्य तरफ रवाना हुए।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    जिले में 10 रूटों पर सिटी बस सेवा का संचालन होता है। इन में शहर के साथ-साथ कई ग्रामीण रूट भी शामिल हैं। सिटी बस सेवा शुभगमन का संचालन दो एजेंसी बिमस और जेसीएम डीएमसी कंपनी करती है। ज्यादा बसों के कंडक्टर और ड्राइवर गुरुग्राम से आते हैं।

    रोजाना गुरुग्राम से 10 बस चल कर फरीदाबाद आती हैं। इन 10 बसों के बुधवार को फरीदाबाद न आने के कारण कोई भी सिटी बस नहीं चल पाई। सिटी बस सेवा में 120 बस हैं। ड्राइवर और कंडक्टर ऐसी सर्दी में फरीदाबाद आने के लिए बस संचालन करने वाली कंपनियों से कन्वेंस की सुविधा या कन्वेंस भत्ता दिए जाने की मांग कर रहे हैं।

    रायपुर के रहने वाले गुरवचन सिंह का कहना है कि उन्हें जरूरी काम से बल्लभगढ़ से मेट्रो पकड़ कर दिल्ली जाना था। बस न आने के कारण एक घंटे तक अड्डे पर इंतजार करना पड़ा। जब बस नहीं आई तो मजबूर होकर गांव के एक अन्य व्यक्ति की बाइक पर बैठ कर आना पड़ा।

    ऐसे ही मंझावली के रहने वाले विनय सिंह यादव का कहना है सिटी बस के कंडक्टर व चालकों को इस तरह से अचानक बसों को बंद नहीं करना चाहिए। हड़ताल करने से पहले आम लोगों को सूचना देनी चाहिए, ताकि वह अपना आने-जाने का प्रबंध करें और समय पर अपने गंतव्य पर पहुंच सकें।

    यह भी पढ़ें- लावारिस बैग मिलने से मेट्रो स्टेशन पर मचा हड़कंप, मौके पर पहुंची कई टीमें; हकीकत जान पुलिस ने पकड़ा माथा

    उनका कहना है कि बसों को चलाने वाली कंपनियों को भी कंडक्टर-ड्राइवरों के लिए कन्वेंस का प्रबंध करना चाहिए। कन्वेंस का प्रबंध नहीं कर सकते तो फिर उन्हें कन्वेंस भत्ता देना चाहिए। ताकि लोगों को कंडक्टर और चालकों की वजह से परेशानी का सामना न करना पड़े।

    सिटी बस सेवा के इंचार्ज अंकित कुमार का कहना है कि बसों का संचालन कंडक्टर-चालकों के आने के बाद सुबह 11 बजे से शुरू कर दिया गया। कंपनी की तरफ से कंडक्टर और चालकों को कन्वेंस की सुविधा मुहैया कराई जाएगी। ताकि सभी समय पर फरीदाबाद पहुंच कर बसों का संचालन नियमित कर सकें।