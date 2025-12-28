फरीदाबाद में दिल्ली-मथुरा हाईवे पर एक साथ डबल हादसा, डिवाइडर और पेड़ों के बीच फंसी कार; बाल-बाल बचे ड्राइवर
फरीदाबाद में दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे पर सेक्टर-28 मेट्रो स्टेशन के पास देर रात दो अलग-अलग सड़क हादसे हुए। पहले एक तेज रफ्तार कार बेकाबू होकर पलट गई औ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। देर रात दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे पर सेक्टर-28 मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज़ रफ़्तार कार बेकाबू हो गई। वह पलट गई और डिवाइडर की रेलिंग और एक पेड़ के बीच फंस गई। ड्राइवर अंदर फंस गया क्योंकि खिड़कियां नहीं खुल रही थीं।
राहगीरों ने ड्राइवर को बचाया, जिसे कोई चोट नहीं आई थी। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि कार अचानक बेकाबू हो गई थी। इसी बीच, एक और कार, जो पहले एक्सीडेंट को देखने के लिए रुकी थी, उसे पीछे से एक और गाड़ी ने टक्कर मार दी। दोनों कारों को काफी नुकसान हुआ।
अच्छी बात यह रही कि दोनों हादसों में किसी को चोट नहीं लगी, हालांकि दोनों कारों के एयरबैग खुल गए थे। सूचना मिलने पर पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। सभी क्षतिग्रस्त गाड़ियों को हाईवे से हटा दिया गया। इस दौरान कुछ देर के लिए ट्रैफिक बाधित रहा।
