फरीदाबाद में दिल्ली-मथुरा हाईवे पर एक साथ डबल हादसा, डिवाइडर और पेड़ों के बीच फंसी कार; बाल-बाल बचे ड्राइवर

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। देर रात दिल्ली-मथुरा नेशनल हाईवे पर सेक्टर-28 मेट्रो स्टेशन के पास एक तेज़ रफ़्तार कार बेकाबू हो गई। वह पलट गई और डिवाइडर की रेलिंग और एक पेड़ के बीच फंस गई। ड्राइवर अंदर फंस गया क्योंकि खिड़कियां नहीं खुल रही थीं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

राहगीरों ने ड्राइवर को बचाया, जिसे कोई चोट नहीं आई थी। ड्राइवर ने पुलिस को बताया कि कार अचानक बेकाबू हो गई थी। इसी बीच, एक और कार, जो पहले एक्सीडेंट को देखने के लिए रुकी थी, उसे पीछे से एक और गाड़ी ने टक्कर मार दी। दोनों कारों को काफी नुकसान हुआ।