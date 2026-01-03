फरीदाबाद के गाजीपुर में निर्माणाधीन मकान का मलबा गिरा, तीन कामगार घायल
फरीदाबाद के गाजीपुर में शनिवार दोपहर एक निर्माणाधीन मकान गिरने से तीन कामगार घायल हो गए। मलबे में दबकर एक कामगार गंभीर रूप से घायल हो गया, जिसे बीके अ ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। गाजीपुर में शनिवार दोपहर एक निर्माणाधीन मकान गिरने से, उसके मलबे में दबकर एक कामगार घायल हो गया, जबकि दो को मामूली चोट लगी। स्थानीय लोगों ने घायल को बीके अस्पताल मे भर्ती कराया। पुलिस मामले का पता लगाने में जुटी है।
जानकारी के अनुसार गाजीपुर निवासी सुरेश शनिवार को अपने साथियों के साथ एक निर्माणाधीन मकान में काम कर रहे थे। दोपहर के समय वह एक अन्य कामगार के साथ नीचे चिनाई कर रहे थे, जबकि तीसरा छत पर स्थित गाटर और पत्थर की टुकड़ी हटा रहा था। तभी मकान गिर गया।
इसमें छत पर चढ़ा कामगार नीचे गिरकर मलबे मे दब गया जबकि सुरेश अपने दूसरे साथी के साथ मामूली रूप से घायल हो गए। घायल का बीके अस्पताल में इलाज चल रहा है। डबुआ थाना के एसएचओ संग्राम दहिया ने बताया कि मामले में अभी तक किसी ने पुलिस को सूचना या शिकायत नहीं दी है, फिर भी पुलिस जानकारी जुटा रही है। शिकायत मिलने पर कार्रवाई की जाएगी।
