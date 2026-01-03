फरीदाबाद के बादशाह खान अस्पताल में बनेगा ट्रॉमा केयर सेंटर, मरीजों को मिलेगी बड़ी राहत

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। बादशाह खान जिला सिविल अस्पताल में जल्द ही एक ट्रॉमा केयर सेंटर बनाया जाएगा। अस्पताल की परचेज कमेटी सेंटर के लिए ज़रूरी उपकरण खरीदेगी। लोकल खरीदारी के लिए सिविल अस्पताल मैनेजमेंट द्वारा एक कमेटी बनाई जाएगी। इस संबंध में चीफ मेडिकल ऑफिसर डॉ. जयंत आहूजा ने आदेश जारी कर दिए हैं। स्वास्थ्य विभाग के राज्य महानिदेशक डॉ. मनीष बंसल ने ट्रॉमा केयर सेंटर बनाने और उपकरण खरीदने के मामले को गंभीरता से लिया है।

स्वास्थ्य महानिदेशक के आदेशों के बाद जिला स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में तैयारियां कर ली हैं। महानिदेशक के आदेशों के अनुसार, पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट को भी सेंटर के लिए रिवाइज्ड एस्टीमेट तैयार करने को कहा गया है। सरकार ने पहले ही स्वास्थ्य विभाग को ट्रॉमा केयर सेंटर और खेड़ी कलां, करौली, तिगांव और पाली के हेल्थ सेंटरों में ब्लड स्टोरेज सुविधाओं के लिए 5.62 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया है।

विभाग फिलहाल 1.85 करोड़ रुपये के बजट से सिविल अस्पताल में सौंदर्यीकरण का काम कर रहा है। महानिदेशक ने निर्देश दिया है कि ट्रॉमा केयर सेंटर के लिए एक नया एस्टीमेट तैयार करके जमा किया जाए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि सौंदर्यीकरण प्रक्रिया के दौरान पहले से पूरा किया गया काम नए एस्टीमेट में शामिल न हो।

यह गौरतलब है कि नए साल में बादशाह खान जिला सिविल अस्पताल में एक ट्रॉमा केयर सेंटर बनाया जाना है। खेड़ी कलां, करौली, तिगांव और पाली के हेल्थ सेंटरों में भी ब्लड स्टोरेज सुविधाएं स्थापित की जानी हैं।

सेंटर बनने से मरीजों को राहत मिलेगी सिविल अस्पताल में ट्रॉमा केयर सेंटर बनने से मरीज़ों को दूसरे अस्पतालों में रेफर किए जाने की परेशानी से राहत मिलेगी। हेल्थ सेंटरों में ब्लड स्टोरेज सुविधाओं से लोगों को खून के लिए सिविल अस्पताल के ब्लड बैंक में नहीं आना पड़ेगा। सेंटर बनने से यह स्थिति बेहतर होगी।