ऑपरेशन के बाद भी प्रसूति के जख्म से बह रहा था खून, डॉक्टर को बुलाने पर भड़की नर्स; परिजनों से हाथापाई का VIDEO वायरल
फरीदाबाद के एनआईटी तीन स्थित ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज अस्पताल में मरीज के परिजनों और नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद की जांच के लिए एक समिति गठित की गई है। प्र ...और पढ़ें
निभा रजक, फरीदाबाद। एनआइटी तीन स्थित ईएसआईसी मेडिकल कालेज और अस्पताल में मरीज के स्वजन तथा नर्सिंग स्टाफ के बीच विवाद मामले की जांच के लिए डीएमएस की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया गया है। शनिवार को मामले के संबंध में स्त्री व प्रसूति वार्ड के अन्य नर्सिंग स्टाफ और डाक्टरों से पूछताछ की गई। सोमवार को स्वजन को भी अस्पताल बुलाया जा सकता है।
ईएसआईसी मेडिकल कालेज और अस्पताल के स्त्री प्रसूति वार्ड में भर्ती सुनीता को आपरेशन के बाद ब्लड आ था। स्वजन देखकर परेशान हो गए, स्टाफ से डाक्टर को बुलाने की मांग की। जिसके बाद स्टाफ ने आश्वासन दिया कि जल्द डाक्टर आ जाएंगे।
लंबे इंतजार के बाद टूटा सब्र का बांध
काफी इंतजार के बाद जब डाक्टर नहीं पहुंचे तो स्वजन के सब्र का बांध टूट गया। वह डाक्टर को बुलाने की मांग करने लगे, इधर पीड़ित महिला की हालत खराब हो रही थी। वहीं बार-बार डाक्टर के बारे में पूछने पर नर्सिंग स्टाफ नाराज हो गई और दोनों के बीच विवाद बढ़ गया।
विवाद इतना बढ़ गया कि स्टाफ ने रिकार्डिंग कर रहे व्यक्ति के कैमरे पर हाथ मार दिया और हाथ भी पकड़ लिया। जो कि वीडियो में साफ नजर आ रहा है। हालांकि मामले का तूल पकड़ने के बाद अस्पताल प्रबंधन की ओर से मामले की जांच और जल्द रिपोर्ट देने के लिए कमेटी गठित की गई है।
December 27, 2025
अकसर चर्चा में रहता है अस्पताल
एक अक्टूबर की रात को घायल महिला का इलाज कराने पहुंचे स्वजन द्वारा घंटों इंतजार के बाद भी डाक्टरों के नहीं पहुंचने पर जब सवाल किया तो उनके साथ भी दुर्व्यवहार हुआ था। स्वजन और स्टाफ के बीच विवाद का वीडियो इंटरनेट पर प्रसारित हुआ था।
सात अगस्त को गांव पलवली निवासी मरीज त्रिलोक चंद ने इलाज में लापरवाही का आरोप लगाया था। इसके अलावा अकसर ऐसे मामले सामने आते हैं, जो अस्पताल की व्यवस्था और मरीजों को मिल रही सुविधाओं पर सवाल खड़े करते हैं।
मामले की जानकारी शुक्रवार को मिली। हमारे पास स्वजन की ओर से कोई शिकायत भी नहीं दी गई थी। कमेटी गठित की गई है। मामले का जांच की जा रही है। विवाद के वक्त मौजूद रहे नर्सिंग स्टाफ और डाक्टरों से पूछताछ की जा रही है। स्वजन को भी बुलाया जाएगा।
डॉ. एसआर सिंह, डीएमएस, ईएसआईसी मेडिकल कालेज।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।