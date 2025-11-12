Language
    ...तो इस तरह छिपाकर लाया गया था 2900 किलो विस्फोटक, पिकअप गाड़ी के साथ डॉ. मुज्जमिल कई बार आता-जाता दिखा

    By Deepak Pandey Edited By: Kushagra Mishra
    Updated: Wed, 12 Nov 2025 04:55 PM (IST)

    दिल्ली बम धमाके के साजिशकर्ता डॉ. मुजम्मिल ने खाद बीज के कट्टों में आतंक का सामान जमा किया। उसने फतेहपुर तगा में इमाम के मकान में कमरे किराए पर लिए। क्राइम ब्रांच ने सीसीटीवी फुटेज कब्जे में ली। पड़ोसियों ने बताया कि मुजम्मिल खाद के कट्टे रखवाने की बात कहता था। पुलिस धौज से निकलने वाली गाड़ियों का रिकॉर्ड ले रही है।

    फतेहपुर तगा गांव में इमाम का मकान, जिसे डॉ. मुजम्मिल ने किराए पर लेकर विस्फोटक इकट्ठा किया। जागरण

    दीपक पांडेय, फरीदाबाद। दिल्ली बम धमाके का मुख्य साजिशकर्ता डाॅ. उमर का जिगरी दोस्त डाॅ. मुजम्मिल ने आतंक का सामान जमा करने के लिए खाद और बीज के कट्टों का सहारा लिया। डाॅ. मुज्जिमल को अच्छी तरह से पता था कि फतेहपुर तगा और धौज के गांव में 80 फीसदी लोग खेती पर निर्भर है। ऐसे में कोई उस पर शक भी नहीं करेगा।

    उसने फतेहपुर तगा गांव की डेहरा काॅलोनी में स्थित इमाम मकान में दो कमरे किराए पर लिए। फिर उसमें खाद और बीज के कट्टों में आतंक का सामान जमा करता रहा। इमाम का मकान होने की वजह से किसी ने भी उस पर शक नहीं किया। बुधवार को क्राइम ब्रांच डीएलएफ की टीम मौके पर पहुंची और पास के स्थित मकान से डीवीआर कब्जे में ली।

    डीवीआर कब्जे में लेने के दौरान कुछ लोग विरोध करते हुए भी नजर आए। उन्होंने अधिकारियों से कहा एक कश्मीरी की वजह से बेवजह उनको फंसाया जा रहा है। जांच अधिकारियों ने कहा कि डीवीआर में केवल इमाम के घर की तरफ जाने वाली गाड़ी को लेकर जानकारी हासिल करनी है। इसके बाद उनको डीवीआर वापस कर दी जाएगी।

    faridabad explosives recovered 1

    अल-फलाह यूनिवर्सिटी के पास बने एक कमरे के मकान में रहता था मस्जिद का इमाम का परिवार। जागरण

    पड़ोसियों को भी खाद के कट्टे रखवाने की दी गई थी जानकारी

    पड़ोसियों ने कहा कि पिकअप गाड़ी के साथ डाॅ. मुजम्मिल आता-जाता तो था। लेकिन वह उसको ठीक से जानते नहीं थे। बस दूर से ही दुआ सलाम होती थी। इमाम का मकान था, इसलिए किसी को भी गलत होने की आशंका नहीं था।

    एक-दो बार पूछने मुजम्मिल ने पड़ोसियों को बताया कि खाद के कट्टे रखवाने आया है। जांच टीम के अनुसार दोनों जगहों पर ही खाद बीज के कट्टे में हथियार पहुंचाए गए। मुजम्मिल ने दो कमरों को किराए पर लिया था।

    धौज से निकलने और अंदर जाने वाली गाड़ी का लिया जा रहा रिकाॅर्ड

    आतंकी घटना का नाम धौज की यूनिवर्सिटी से जुड़ने के बाद क्राइम ब्रांच और पुलिस की टीम हर गाड़ी पर नजर रख रही है। धौज गांव से पहले ही नाका लगाकर अंदर और बाहर आने जाने वाली गाड़ी का पूरा रिकाॅर्ड नोट किया जा रहा है।

    गांव में अपने धर्म के प्रचार के लिए मेवात से तबलीगी जमात के लोग भी आते जाते रहते हैं। मंगलवार को पुलिस ने उनको भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया था। हालांकि बाद में छोड़ दिया था।

    यह भी पढ़ें- आतंकियों ने बड़ी मात्रा में अमोनियम नाइट्रेट कैसे किया हासिल, फरीदाबाद में मिला था 2900 किलो केमिकल