Delhi Blast: गिरफ्तारी से पहले 15 दिन की छुट्टियों पर भी गया था डॉ. मुज्जमिल, शाहीन भी कर रही थी ब्रेन वॉश

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। धौज की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार होने से पहले डॉ. मुज्जमिल शकील 15 दिन की छुट्टी पर भी गया था। वह पुलवामा भी गया था। इन्हीं दिनों में डॉ.मुज्जमिल ने अपने कई साथियों के साथ मुलाकात की थी और इस दौरान उसने विस्फोटक जमा किया।

जांच दल में शामिल एक अधिकारी के अनुसार फतेहपुरा तगा में ही मुज्जमिल एक मकान और किराए पर लेने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसने इमाम सहित अपने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की थी। फतेहपुर तगा में मंगलवार को सर्च आपरेशन चलाती हुई पुलिस। जागरण छुट्टियों से लौटकर एक रात के लिए यहां रुका था मुज्जमिल छुट्टियों से वापस आने के बाद फतेहपुरा तगा में इमाम के मकान में एक रात रुका भी था। जहां से पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट व राइफल सहित अन्य हथियार बरामद किए, वह धौज थाना क्षेत्र के अंतर्गत यूनिवर्सिटी रोड पर ही है।

यहां नीचे एक सीमेंट का गोदाम और परिसर मालिक ने कमरे बना कर किराए पर दिए हुए हैं। इन्हीं में से एक कमरा डॉ.मुज्जमिल ने 13 सितंबर को किराए पर लिया था। मंगलवार को पंचकूला मुख्यालय से सीआइडी की एक टीम एसपी जितेश गहलावत के नेतृत्व में यहां पहुंची और छानबीन की।

सफेदपोश आतंकी डॉ.मुज्जमिल ने यूनिवर्सिटी रोड पर यह कमरा किराए पर लिया था। जागरण डॉ. शाहीन जूनियर डॉक्टरों की मेंटर भी डॉ.मुज्जमिल को कार देने वाली महिला डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को समय-समय पर गाइड करती थी। कई जूनियर डॉक्टर की वह मेंटर भी थी। अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार डॉ.शाहीन व डॉ.मुज्जमिल एक साथ लंच करते थे। डॉ.शाहीन की कार ही डॉ.मुज्जमिल इस्तेमाल करता था।