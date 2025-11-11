Delhi Blast: गिरफ्तारी से पहले 15 दिन की छुट्टियों पर भी गया था डॉ. मुज्जमिल, शाहीन भी कर रही थी ब्रेन वॉश
धौज यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार डॉ. मुज्जमिल शकील गिरफ्तारी से पहले छुट्टी पर पुलवामा गया था, जहां उसने साथियों से मिलकर विस्फोटक जमा किए। वह फतेहपुरा तगा में कमरा किराए पर लेने की तैयारी में था। डॉ. शाहीन, जो उसे कार देती थी, जूनियर डॉक्टरों की मेंटर थी और उनका ब्रेनवॉश करने का भी आरोप है। पुलिस ने यूनिवर्सिटी में छानबीन की।
दीपक पांडेय, फरीदाबाद। धौज की अल-फलाह यूनिवर्सिटी से गिरफ्तार होने से पहले डॉ. मुज्जमिल शकील 15 दिन की छुट्टी पर भी गया था। वह पुलवामा भी गया था। इन्हीं दिनों में डॉ.मुज्जमिल ने अपने कई साथियों के साथ मुलाकात की थी और इस दौरान उसने विस्फोटक जमा किया।
जांच दल में शामिल एक अधिकारी के अनुसार फतेहपुरा तगा में ही मुज्जमिल एक मकान और किराए पर लेने की तैयारी कर रहा था। इसके लिए उसने इमाम सहित अपने आसपास के लोगों से पूछताछ भी की थी।
फतेहपुर तगा में मंगलवार को सर्च आपरेशन चलाती हुई पुलिस। जागरण
छुट्टियों से लौटकर एक रात के लिए यहां रुका था मुज्जमिल
छुट्टियों से वापस आने के बाद फतेहपुरा तगा में इमाम के मकान में एक रात रुका भी था। जहां से पुलिस ने 360 किलो अमोनियम नाइट्रेट व राइफल सहित अन्य हथियार बरामद किए, वह धौज थाना क्षेत्र के अंतर्गत यूनिवर्सिटी रोड पर ही है।
यहां नीचे एक सीमेंट का गोदाम और परिसर मालिक ने कमरे बना कर किराए पर दिए हुए हैं। इन्हीं में से एक कमरा डॉ.मुज्जमिल ने 13 सितंबर को किराए पर लिया था। मंगलवार को पंचकूला मुख्यालय से सीआइडी की एक टीम एसपी जितेश गहलावत के नेतृत्व में यहां पहुंची और छानबीन की।
सफेदपोश आतंकी डॉ.मुज्जमिल ने यूनिवर्सिटी रोड पर यह कमरा किराए पर लिया था। जागरण
डॉ. शाहीन जूनियर डॉक्टरों की मेंटर भी
डॉ.मुज्जमिल को कार देने वाली महिला डॉक्टर जूनियर डॉक्टर को समय-समय पर गाइड करती थी। कई जूनियर डॉक्टर की वह मेंटर भी थी। अस्पताल के डॉक्टर के अनुसार डॉ.शाहीन व डॉ.मुज्जमिल एक साथ लंच करते थे। डॉ.शाहीन की कार ही डॉ.मुज्जमिल इस्तेमाल करता था।
मामले से जुड़े जांच अधिकारी के अनुसार महिला डॉक्टर द्वारा गाइड करने के बहाने छात्रों का ब्रेन वॉश करने की भी बात सामने आ रही है। मंगलवार को यूनिवर्सिटी कैंपस में गई जांच टीम ने जूनियर डॉक्टर व कुछ छात्रों से भी डॉ.शाहीन को लेकर पूछताछ की।
आतंकी डॉ. मुज्जमिल को कमरा किराए पर देने वाले परिसर संचालक से पूछताछ करती पंचकूला मुख्यालय से आई सीआइडी की टीम। जागरण
यह भी पढ़ें- Delhi Blast: 12 नवंबर को भी बंद रहेगा लाल किला मेट्रो स्टेशन, बाकी स्टेशनों पर आवाजाही रहेगी नॉर्मल
यह भी पढ़ें- Delhi Blast: 3 घंटे तक कार में ही क्यों बैठा रहा डॉ. उमर मोहम्मद? 11 घंटे के रूट मैप से खुला राज
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।