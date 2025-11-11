Language
    Delhi Blast: 12 नवंबर को भी बंद रहेगा लाल किला मेट्रो स्टेशन, बाकी स्टेशनों पर आवाजाही रहेगी नॉर्मल

    By Ashish Mishra Edited By: Ashish Mishra
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 07:40 PM (IST)

    दिल्ली मेट्रो रेल कॉर्पोरेशन (डीएमआरसी) के अनुसार, सुरक्षा कारणों से 12 नवंबर को लाल किला मेट्रो स्टेशन बंद रहेगा। अन्य सभी स्टेशनों पर सामान्य रूप से सेवाएं जारी रहेंगी। यात्रियों को असुविधा से बचने के लिए वैकल्पिक मार्गों का उपयोग करने की सलाह दी गई है। लाल किले के आसपास सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है।

    Delhi Blast: 12 नवंबर को भी बंद रहेगा लाल किला मेट्रो स्टेशन।

    डिजिटल डेस्क, दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने कार में हुए ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद दिल्ली के कई इलाकों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। बता दें इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं, मेट्रो के संचालन को लेकर भी आदेश जारी किया गया है।

    दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन 12 नवंबर को भी बंद रहेगा। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से कार्यरत हैं।

    वहीं, घटना के बाद लाल किले में पर्यटकों के प्रवेश को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली के चीफ आर्कोलोजिस्ट डॉ. राजकुमार पटेल ने बताया कि विस्फोट के बाद से पर्यटकों के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है।

    घटना वाले क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं, हादसे वाली जगह को सील कर दिया गया है और लोगों को उस जगह पर प्रवेश करने से भी रोक दिया गया है।

