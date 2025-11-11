Delhi Blast: 12 नवंबर को भी बंद रहेगा लाल किला मेट्रो स्टेशन, बाकी स्टेशनों पर आवाजाही रहेगी नॉर्मल

डिजिटल डेस्क, दिल्ली। दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले के सामने कार में हुए ब्लास्ट में कई लोगों की जान चली गई। इस घटना के बाद दिल्ली के कई इलाकों में प्रवेश वर्जित कर दिया गया है। बता दें इस हमले में अब तक 9 लोगों की मौत हो गई है, वहीं 20 से ज्यादा घायल हुए हैं। वहीं, मेट्रो के संचालन को लेकर भी आदेश जारी किया गया है।

दिल्ली मेट्रो की तरफ से भी लोगों के लिए एडवाइजरी जारी की गई है। डीएमआरसी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि सुरक्षा कारणों से लाल किला मेट्रो स्टेशन 12 नवंबर को भी बंद रहेगा। अन्य सभी स्टेशन सामान्य रूप से कार्यरत हैं।

Service Update



Due to security reasons the Lal Quila Metro Station shall continue to remain closed on 12th of November also.



All other stations are functional as normal.



Please follow our social media channels for further updates. — Delhi Metro Rail Corporation (@OfficialDMRC) November 11, 2025

वहीं, घटना के बाद लाल किले में पर्यटकों के प्रवेश को अगले आदेश तक बंद कर दिया गया है। इस संबंध में दिल्ली के चीफ आर्कोलोजिस्ट डॉ. राजकुमार पटेल ने बताया कि विस्फोट के बाद से पर्यटकों के लिए प्रवेश बंद कर दिया गया है।

घटना वाले क्षेत्र में सुरक्षा एजेंसियों के साथ पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं, हादसे वाली जगह को सील कर दिया गया है और लोगों को उस जगह पर प्रवेश करने से भी रोक दिया गया है।