'सैलरी जल्द से जल्द चाहिए...', अपने वेतन के लिए गिड़गिड़ाया था आतंकी आदिल; 26 लाख में खरीदा था विस्फोटक
दिल्ली ब्लास्ट की साजिश में शामिल डॉक्टर आदिल की वेतन के लिए अस्पताल प्रबंधन से गुहार लगाने वाली चैट वायरल हो रही है। आदिल ने विस्फोटकों की खरीद के लिए आठ लाख रुपये दिए थे और मुजम्मिल को कमरा किराए पर लेने की सलाह दी थी। जांच एजेंसियां अब आदिल के संपर्कों की तलाश कर रही हैं और डॉ. शाहीन से भी पूछताछ कर सकती हैं।
दीपक पांडेय, फरीदाबाद। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सफेदपोश आतंकी डाॅक्टरों ने तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी। विस्फोटक खरीदने के लिए आतंकियों ने अपना वेतन भी खर्च किया था। आत्मघाती हमलावार डाॅ. उमर के साथी डाॅ. आदिल की अस्पताल के एक अधिकारी के साथ वेतन को लेकर हुई चैट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है।
वाॅट्सएप चैट में आतंकी डाॅक्टर अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी से अपना वेतन मांगता हुआ नजर आ रहा है। वह लगातार कह रहा है कि उसको वेतन की काफी जरूरत है। उसका वेतन मिल जाए तो वह आभारी रहेगा। इसके साथ वेतन ट्रांसफर करने को लेकर वह अकाउंट नंबर भी बता रहा है।
सूत्रों के अनुसार 26 लाख रुपये से दिल्ली ब्लास्ट के लिए जो विस्फोटक खरीदा गया था। उसमें आठ लाख रुपये आदिल ने भी दिए थे। यहां तक भी डाॅ. मुजम्मिल को किराए पर कमरा लेकर विस्फोटक छिपाने की सलाह भी डाॅ. आदिल ने दी थी।
उमर के कमरे पर आकर ठहरता था आदिल
डाॅ. आदिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में अक्सर आता जाता था। डाॅ. उमर और मुजम्मिल के साथ आदिल की फ्लैट में घंटों मीटिंग चलती थी। इस दौरान किसी अन्य को फ्लैट में आने की अनुमति नहीं होती थी।
सूत्रों के अनुसार आदिल रात के समय उमर के फ्लैट में ही ठहर जाता था। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर साजिश रचने में उमर पूरी तरह से सक्रिय था। अब जांच एजेंसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डाॅ. आदिल के संपर्काें की भी जांच कर रही है।
डाॅ. शाहीन को भी यूनिवर्सिटी लेकर आ सकती है जांच एजेंसी
डाॅ. मुजम्मिल के बाद उसकी साथी डाॅ. शाहीन को भी जांच एजेंसी यूनिवर्सिटी लेकर आ सकती है। डाॅ. शाहीन से सीधे तौर पर कई कश्मीरी छात्र और डाॅक्टर संपर्क में थे। प्रबंधन में अपनी पैठ के जरिये डाॅ. शाहीन सहायक प्रोफेसर से सीधा यूनिवर्सिटी में तीसरे स्थान पर पहुंच गई।
डाॅ. आदिल से वाॅट्सएप चैट
5 सितंबर:
गुड आफ्टरनून सर.... मैंने सैलरी क्रेडिट करने के लिए रिक्वेस्ट की थी.. सर मुझको रुपये की बहुत जरूरत हैं। मेरे ही खाते में डाल देना सर..जो खाता मैंने आपको पहले दिया था।
6 सितंबर:
गुड मार्निंग सर आप कर दीजिए.. आपका आभार रहेगा...
7 सितंबर:
सर, सैलरी जल्द से जल्द चाहिए... पैसे चाहिए... प्लीज, आपकी बहुत मदद होगी...
9 सितंबर:
प्लीज कल कर दीजिए... मुझे बहुत अधिक जरूरत हैं सर
