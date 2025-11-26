'सैलरी जल्द से जल्द चाहिए...', अपने वेतन के लिए गिड़गिड़ाया था आतंकी आदिल; 26 लाख में खरीदा था विस्फोटक

दीपक पांडेय, फरीदाबाद। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर सफेदपोश आतंकी डाॅक्टरों ने तैयारी काफी पहले शुरू कर दी थी। विस्फोटक खरीदने के लिए आतंकियों ने अपना वेतन भी खर्च किया था। आत्मघाती हमलावार डाॅ. उमर के साथी डाॅ. आदिल की अस्पताल के एक अधिकारी के साथ वेतन को लेकर हुई चैट इंटरनेट मीडिया पर प्रसारित हो रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

वाॅट्सएप चैट में आतंकी डाॅक्टर अस्पताल प्रबंधन के अधिकारी से अपना वेतन मांगता हुआ नजर आ रहा है। वह लगातार कह रहा है कि उसको वेतन की काफी जरूरत है। उसका वेतन मिल जाए तो वह आभारी रहेगा। इसके साथ वेतन ट्रांसफर करने को लेकर वह अकाउंट नंबर भी बता रहा है।

सूत्रों के अनुसार 26 लाख रुपये से दिल्ली ब्लास्ट के लिए जो विस्फोटक खरीदा गया था। उसमें आठ लाख रुपये आदिल ने भी दिए थे। यहां तक भी डाॅ. मुजम्मिल को किराए पर कमरा लेकर विस्फोटक छिपाने की सलाह भी डाॅ. आदिल ने दी थी।

उमर के कमरे पर आकर ठहरता था आदिल डाॅ. आदिल अल फलाह यूनिवर्सिटी में अक्सर आता जाता था। डाॅ. उमर और मुजम्मिल के साथ आदिल की फ्लैट में घंटों मीटिंग चलती थी। इस दौरान किसी अन्य को फ्लैट में आने की अनुमति नहीं होती थी।

सूत्रों के अनुसार आदिल रात के समय उमर के फ्लैट में ही ठहर जाता था। दिल्ली ब्लास्ट को लेकर साजिश रचने में उमर पूरी तरह से सक्रिय था। अब जांच एजेंसी अल फलाह यूनिवर्सिटी में डाॅ. आदिल के संपर्काें की भी जांच कर रही है।