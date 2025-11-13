Delhi Blast: अल-फलाह कैंपस से डॉ. शाहीन की ब्रेजा कार बरामद, डॉ. मुज्जमिल का फ्लैट भी जांच एजेंसियों ने खंगाला

प्रवी कौशिक, फरीदाबाद। दिल्ली में लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास कार ब्लास्ट केस में फरीदाबाद की अल-फलाह यूनिवर्सिटी पर शिकंजा बढ़ता जा रहा है। एनआईए और हरियाणा पुलिस की संयुक्त टीमों ने गुरुवार को विश्वविद्यालय परिसर में छापेमारी की और आतंकी डॉ. शाहीन सईद के फ्लैट के सामने से एक ब्रेजा कार बरामद की है। यह वही शाहीन सईद है, जो दिल्ली ब्लास्ट में आरोपी है और यूनिवर्सिटी में कार्यरत थी।

कार डॉ. शाहीन सईद के नाम पर पंजीकृत है और सितंबर 2025 में खरीदी गई थी। वाहन यूनिवर्सिटी के ब्लॉक नंबर-15 के फ्लैट नंबर 32 के बाहर खड़ी मिली। कार की ड्राइविंग सीट पर सफेद कोट और पानी की खाली बोतल रखी मिली। हालांकि एनआईए टीम ने कार को मौके से अपने कब्जे में नहीं लिया और दोपहर तक वह परिसर में ही खड़ी रही।

शाहीन सईद के सामने वाले ब्लॉक नंबर-17, फ्लैट नंबर-13 में दिल्ली ब्लॉस्ट का दूसरा आरोपी डॉ. मुजम्मिल शकील रहता था। दोनों के बीच लगातार संपर्क था और एक-दूसरे के फ्लैट में आना-जाना आम बात थी। जांच एजेंसियों ने दोनों के फ्लैटों से कई दस्तावेज जब्त किए हैं। आसपास के फ्लैटों की भी तलाशी ली गई।