Delhi Blast: दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से आया डॉ. उमर, ढाबे पर रुका और कार में बिताई रात; सीसीटीवी ट्रेल से खुलासा
दिल्ली पुलिस ने लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के आरोपी डॉ. उमर का सीसीटीवी फुटेज से रूट मैप तैयार किया है। जांच में पता चला कि उमर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से आया, ढाबे पर खाना खाया और रात कार में बिताई। धमाके से पहले वह फिरोजपुर झिरका गया था। सीसीटीवी में वह धीरे-धीरे ड्राइव करता दिखा। डीएनए रिपोर्ट से पुष्टि हुई कि धमाके के वक्त कार उमर ही चला रहा था।
डिजिटल डेस्क, नई दिल्ली। दिल्ली पुलिस ने सोमवार की शाम लाल किला मेट्रो स्टेशन के पास हुए धमाके के आरोपी डॉ. उमर का पूरा रूट मैप सीसीटीवी ट्रेल से तैयार कर लिया है। जांच में सामने आया है कि उमर ने हरियाणा से दिल्ली तक का सफर बड़े ही सोचे-समझे तरीके से तय किया। वह दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए आया। रास्ते में ढाबे पर खाना खाया और रात अपनी कार में ही बिताई।
पुलिस सूत्रों के अनुसार, 50 से अधिक सीसीटीवी कैमरों की फुटेज से पता चलता है कि उमर की हर गतिविधि योजनाबद्ध थी और उसने निगरानी से बचने के लिए कई सावधानियां बरतीं। सबसे पहले उसे सोमवार सुबह फरीदाबाद छोड़ते हुए देखा गया। रास्ते में रुककर खाना खाया और और नमाज अदा की।
जांच से पता चला कि धमाके से पहले उमर हरियाणा के फिरोजपुर झिरका गया था। एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि डॉ. उमर दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे से होते हुए दिल्ली आया। रास्ते में एक ढाबे पर रुका और रात भर कार में ही सोया। वह छिपा हुआ जरूर था, लेकिन घबराया हुआ नहीं दिख रहा था। उसने बड़े शहरों से बचते हुए हाईवे और छोटे ढाबों का रास्ता चुना।
अगले दिन सुबह वह फिर एक्सप्रेसवे से दिल्ली की ओर बढ़ा। सीसीटीवी में वह धीरे-धीरे ड्राइव करता दिखाई दिया, बीच में दो बार रुका भी। एक बार चाय पीने के लिए और दूसरी बार मोबाइल देखने के लिए।
पुलिस के अनुसार, उमर ने फरीदाबाद से बदरपुर बॉर्डर के रास्ते दिल्ली में प्रवेश किया और कई घंटे शहर के अलग-अलग इलाकों में घूमता रहा। उसके रूट की मैपिंग बताती है कि वह सुबह 7:30 बजे फरीदाबाद के एशियन अस्पताल के पास से निकला, 8:13 बजे बदरपुर टोल पार किया और फिर ओखला, औद्योगिक क्षेत्र, कनॉट प्लेस, पूर्वी दिल्ली होते हुए दोपहर तक उत्तर-पश्चिम दिल्ली के अशोक विहार पहुंचा।
पुलिस सूत्र ने बताया कि अशोक विहार में उसने एक ढाबे पर खाना खाया और कुछ देर रुका। इस दौरान वह पूरी तरह शांत दिख रहा था, उसने खाना ऑर्डर किया और आराम से बैठा। इसके बाद वह फिर केंद्रीय दिल्ली लौटा और आसफ अली रोड स्थित एक मस्जिद में गया।वहां उसने नमाज अदा की और बाद में करीब तीन घंटे कार पार्किंग में रुका रहा। पुलिस का मानना है कि इसी दौरान उसने किसी से संपर्क किया या निर्देश प्राप्त किए होंगे।
सीसीटीवी फुटेज के अनुसार, दोपहर 3:19 बजे उमर की सफेद ह्यूंडई i20 कार लाल किला परिसर के पास स्थित पार्किंग में दाखिल हुई, जहां यह लगभग तीन घंटे खड़ी रही। शाम 6:22 बजे कार पार्किंग से बाहर निकली और लाल किला मेट्रो स्टेशन की ओर गई। मात्र आधे घंटे बाद शाम 6:52 बजे पर कार में जबरदस्त धमाका हुआ।
इस विस्फोट में 13 लोगों की मौत हो गई और दो दर्जन से अधिक लोग घायल हुए। ट्रैफिक कैमरों में यह भयावह पल कैद हुआ। धीमी गति से चलती सफेद कार अचानक आग के गोले में तब्दील हो गई। दिल्ली पुलिस और केंद्रीय एजेंसियों ने उमर की गतिविधियों का घंटेवार टाइमलाइन तैयार किया है, जिसमें सीसीटीवी फुटेज, टोल डेटा, जीपीएस ट्रेस और मोबाइल टॉवर रिकॉर्ड शामिल हैं।
जांच में यह भी सामने आया कि उमर, जो पहले एक शिक्षित और सफल पेशेवर माना जाता था, पिछले दो वर्षों में कट्टरपंथ की ओर झुक गया था और कई संदिग्ध मैसेजिंग ग्रुप्स से जुड़ा था। डीएनए रिपोर्ट ने पुष्टि की है कि धमाके के वक्त कार चला रहा व्यक्ति डॉ. उमर ही था।
उसकी मां के डीएनए सैंपल मंगलवार को लिए गए और दिल्ली भेजे गए, जिन्हें विस्फोट स्थल से मिले अवशेषों से मिलाया गया। पुलिस सूत्रों के अनुसार, डीएनए परिणामों से स्पष्ट है कि कार डॉ. उमर ही चला रहा था।
