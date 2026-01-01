Language
    मीट विक्रेताओं को कैसे मिलेगा लाइसेंस? नगर निगम ने बताया तरीका; खुले में बिक्री पर प्रतिबंध

    By Deepak Pandey Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:12 PM (IST)

    फरीदाबाद नगर निगम ने मीट विक्रेताओं के लिए एक कार्यशाला आयोजित की। इसमें 100 से अधिक विक्रेताओं को लाइसेंस आवेदन प्रक्रिया और आवश्यक मानकों की जानकारी ...और पढ़ें

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में नगर निगम की ओर से बुधवार को शहर के मीट विक्रेताओं के लिए वर्कशाप का आयोजन किया गया। जिसमें उनको बताया कि मीट बेचने के लिए वह किसी तरह से लाइसेंस के लिए आवेदन कर सकते हैं।

    इसके साथ ही उनको किन किन मानक का पालन करना होगा। वर्कशाप में शहर में 100 से अधिक मीट विक्रेताओं ने भाग लिया।

    नगर निगम ने खुले में मीट बेचने वालों के खिलाफ अभियान चलाया हुआ है। एनआइटी पांच में मानकों का उल्लंघन करने वाली सभी मीट की दुकानों को निगम ने सील कर दिया था। इसके साथ ही हार्डवेयर चौक पर निगम ने दुकानों को सील करने की कार्रवाई की थी।

    वहीं, अभियान के तहत पूरे शहर में 50 से अधिक मीट की दुकानों को सील किया गया था। जिसके बाद मीट विक्रेताओं ने निगम आयुक्त से गुहार लगाई थी कि लाइसेंस देने के लिए कोई रास्ता निकाला जाए। आयुक्त ने आदेश पर बुधवार को वर्कशाप की गई।

    सभी मीट विक्रेताओं को बताया गया कि वह किन किन मानकों का पालन करके लाइसेंस ले सकते है। स्वास्थ्य शाखा इंचार्ज डा. नीतिश पोरवाल ने बताया कि शहर में खुले में मीट बेचने पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। केवल लाइसेंस लेने वाले मीट विक्रेता ही काम कर सकेंगे।