Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    फरीदाबाद में धूमधाम से मनाया जा रहा क्रिसमस, चर्चों में की गई प्रार्थना और बाजारों में रौनक

    By Anup Tiwari Edited By: Anup Tiwari
    Updated: Thu, 25 Dec 2025 12:57 PM (IST)

    फरीदाबाद में क्रिसमस धूमधाम से मनाया जा रहा है। शहर के चर्चों में विशेष प्रार्थना सभाएं आयोजित की जा रही हैं और बाजारों में रौनक है। लोग क्रिसमस के रं ...और पढ़ें

    Hero Image

    गुरुग्राम में क्रिसमस के मौके पर चर्रों में दिखी भीड़। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। शहर के चर्च और सोसायटी में हर्षोल्लास के साथ क्रिसमस मनाया का त्योहार मनाया जा रहा है। चर्च में सुबह प्रार्थना सभाएं आयोजित की गई। बच्चों द्वारा यीशु मसीह के जीवन से प्रेरित झांकियां निकाली जा रही हैं। इसके बाद सांता बच्चों के केक और गिफ्ट्स वितरित करेंगे। जिसके लिए लिटिल सांता (बच्चे) बेहद उत्साहित नजर आ रहे हैं।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    एनआइटी पांच स्थित सेंट जोसफ और शांति निवास, सेक्टर-नौ स्थित सेंट पीटर चर्च तथा डबुआ कालोनी स्थित मैथोडिस्ट चर्च में क्रिसमस के लेकर एक सप्ताह पहले से ही तैयारी चल रही थी। पूर्व संध्या चर्च में सजावट सहित अन्य तैयारियों को अंतिम रूप दिया गया। बृहस्पतिवार को चर्च में लोग सुबह से ही जुटना शुरू हो गए और मोमबत्तियां जलाकर प्रार्थना की।

    यीशु मसीह से लोगों ने सुख, समृद्धि की कामना की। इस दौरान चर्च में ईसाई समुदाय के अलावा अन्य समुदाय के लोग भी शामिल हुए। चर्च परिसर में मौजूद सभी लोगों को क्रिसमस केक वितरित किया गया। लोगों ने एक दूसरे को केक और मिठाइयां खिलाकर क्रिसमस तथा नए साल की बधाइयां दी।

    शहर के माल और बाजार भी हैं गुलजार

    क्रिसमस-डे पर शहर के विभिन्न पार्क और माल भी गुलजार दिखाई दे रहेे हैं। क्रिसमस पर विभिन्न संस्थाओं द्वारा आयोजन किए जा रहे हैं। बच्चों में टाफियां तथा केक बांटा गया। शहर के विभिन्न माल में सुबह से ही युवाओं का आना जाना शुरू हो गया है। माल प्रबंधन ने भी युवाओं के स्वागत के लिए खास तैयारियां की गई हैं। कि्रसमस ट्री बनाए गए हैं।

    जिनके साथ युवा सेल्फी ले रहे हैं। इसके अतिरिक्त बाजारों में क्रिसमस ट्री और केक समेत गिफ्ट्स की खरीदारी का सिलसिला भी जारी है।