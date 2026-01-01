फरीदाबाद में कारोबारी को घर में बंधक बनाकर पीटा, पत्नी और बेटे पर आरोप; सामने आई विवाद की बड़ी वजह

Language
    By Deepak Pandey Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 03:06 PM (IST)

    हरियाणा पुलिस।

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रेटर फरीदाबाद के गांव भतौला में रहने वाले कारोबारी ने पत्नी और बेटे पर बंधक बनाकर मारपीट करने का आरोप लगाया है। मारपीट का कारण प्रॉपर्टी विवाद बताया जा रहा है। पुलिस ने शिकायत के बाद मामला दर्ज करके आरोपी की तलाश शुरू कर दी है।

    गांव भतौला में रहने वाले अशोक कुमार का किराए का काम है। उन्होंने गांव में 33 कमरे बनाकर किराए पर दे रखे हैं। उनके दो बेटे हैं। कारेाबारी का आरोप है कि उनकी पत्नी कमलेश से प्रॉपर्टी और पैसे को लेकर करीब 11 साल से विवाद चल रहा है। दोनों अलग-अलग रहते हैं और दोनों के बीच तलाक का केस भी चल रहा है।

    आरोप है कि बड़ा बेटा कपिल और उसकी मां कमलेश साथ रहती है, जबकि छोटा बेटा अनिल उनके साथ रहता है। विवाद के चलते दोनों पति-पत्नी करीब एक किलोमीटर दूर रहते हैं। 28 दिसंबर की शाम करीब साढ़े छह बजे उनका बेटा कपिल अपनी मां कमलेश को लेकर घर पर आया और मारपीट की। विरोध करने पर उसने गांव से किसी लड़के को बुला लिया और उस लड़के के गाड़ी में जबरन डाल कर आरोपी बेटे कपिल के घर उठा ले गए।

    गांव के किसी व्यक्ति ने पुलिस को सूचना दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने मुक्त कराया। पीड़ित की शिकायत पर पुलिस ने बेटे कपिल, उसकी पत्नी प्रियंका और पत्नी कमलेश के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है।

     