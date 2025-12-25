फरीदाबाद के पांच गांवों में अटल ई-लाइब्रेरियों का उद्घाटन, युवाओं को अब घर के पास मिलेगा पढ़ाई का मौका

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। ग्रामीण क्षेत्र के युवा अब अपने घर के नजदीक ही अपनी परीक्षाओं की तैयारी कर सकेंगे। उनके लिए पंचायत विभाग की तरफ से जिले के तीन खंडों के पांच गांव में अटल-ई-लाइब्रेरियों का उद्घाटन किया गया है।

इन गांवों में बल्लभगढ़ खंड के अटाली, अटेरना, नरियाला, तिगांव खंड के बुखारपुर, फरीदाबाद खंड के मांगर गांव में यह अटल ई-लाइब्रेरी बनाई गई है। अब गांवों के युवाओं पढ़ाई करने के लिए 10-12 किलोमीटर चल कर शहर आने की आवश्यकता नहीं होगी। इससे युवाओं का समय बचेगा।

सुशासन दिवस के चक्कर में किया जाएगा उद्घाटन अटल ई-लाइब्रेरियों का सुशासन दिवस के उपलक्ष्य में उद्घाटन किया गया। लाइब्रेरियों को पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की जन्म शताब्दी वर्ष के मौके पर शुरू गया है। सरकार उनकी जयंती को सुशासन दिवस के रूप में मनाती है। तिगांव खंड के बुखारपुर में खंड विकास एवं पंचायत अधिकारी आरती यादव ने उद्घाटन किया।