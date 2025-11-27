अल्जाइमर पीड़ित बुजुर्ग मां को पीटती है बेटी, जनसुनवाई में पड़ोसी महिला ने दिखाया वीडियो; आयोग ने उठाया सख्त कदम

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। "मैडम, हमारे पड़ोस में एक परिवार रहता है। मैं उस घर की बुजुर्ग महिला का बहुत सम्मान करती हूं, लेकिन इस बुजुर्ग महिला के साथ उसकी बेटी ही मारपीट करती है। बुजुर्ग को अल्जाइमर है। उनके पोते को भी ऑटिज्म है। आपसे अनुरोध है कि इस महिला पर हो रहे अत्याचार को रुकवाएं।" कुछ इस तरह से सेक्टर-12 स्थित लघु सचिवालय में आयोजित जनसुनवाई में हरियाणा महिला आयोग की चेयरपर्सन रेनू भाटिया के समक्ष एक महिला ने शिकायत दी। अब आयोग मामले की जांच करवा रहा है।

आयोग ने तुरंत उठाया कदम, पुलिस को दिए आदेश दरअसल, महिला ने पड़ोस की ही करीब 50 वर्षीय महिला पर अपनी ही मां के साथ मारपीट का आरोप लगाते हुए शिकायत रखी थी। बुजुर्ग महिला की उम्र करीब 75 वर्ष है। शिकायतकर्ता ने बताया कि महिला बुजुर्ग के साथ मारपीट करती है, जिसका वीडियो भी पेश किया गया। घर में मारपीट और झगड़े का असर बच्चे पर भी पड़ता है। वह बीते तीन दिनों से अस्पताल में भर्ती है। दयालबाग में पूरा परिवार रहता है। आयोग की ओर से बुजुर्ग महिला के घर एम्बुलेंस भेजकर महिला के स्वास्थ्य की जांच और इलाज कराने के आदेश दिए गए हैं। संबंधित पुलिस को मामले की जांच के आदेश दिए हैं।

जनसुनवाई में अधिकतर मामले पति-पत्नी के जन सुनवाई में घरेलू हिंसा और आपसी विवाद के करीब 38 मामलों आए थे। 25 मामलों की सुनवाई हुई। अधिकांश मामले पति-पत्नी के झगड़े और दहेज को लेकर थे। तीन मामलों में आपसी सहमति से पति और पत्नी के बीच राजीनामा हो गया।

'महिलाओं के अधिकारों की हो रक्षा' अध्यक्ष रेनू भाटिया ने शिकायत को सुनने के बाद पुलिस को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा कि महिलाओं के अधिकारों की रक्षा करना तथा उन्हें न्याय दिलाना आयोग की प्राथमिक जिम्मेदारी है। आयोग महिलाओं को कानूनी सहायता, काउंसलिंग एवं परामर्श उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रयासरत है। अगली बैठक में शिकायतकर्ता से संबंंधित पुलिस अधिकारियों को भी बैठक में शामिल होने के आदेश दिए।

बिल्डर ने 13 वर्ष पहले बेच दी स्टिल्ट पार्किंग सैनिक कॉलोनी निवासी महिला रितु पाहुजा ने आयोग को बताया कि 13 वर्ष पहले बिल्डर सुनील भाटिया और राहुल ने 26 लाख में स्टिल्ट पार्किंग पर मकान बनाकर बेच दिया। पड़ोसी स्टिल्ट पार्किंग खाली करने का दबाव बना रहा है। कभी की टंकी उखाड़ देते हैं तो कभी अन्य तरीकों से परेशान कर रहे हैं। आयोग की अध्यक्ष ने अगली बैठक में बिल्डर को भी संबंधित मामले में पेश होने के लिए बुलाया है।

बिजनेसमैन पर दुष्कर्म का आरोप सेक्टर-82 स्थित निवासी एक युवती ने कैब ड्राइवर व ट्रैवल एजेंट पर यौन शोषण करने का आरोप लगाया। युवती ने जांच अधिकारी रितु अहलावत पर भी मारपीट का आरोप लगाया। जांच अधिकारी ने आरोप को गलत बताया है। आयोग की अध्यक्ष ने युवती और बिजनेसमैन का मेडिकल कराने के बाद आगे की कार्रवाई करने के आदेश दिए।

शादी के 30 वर्ष बाद हो रहे झगड़े ग्रेटर फरीदाबाद निवासी एक महिला ने बताया कि शादी के शुरुआती दिनों से ही दहेज के लिए परेशान किया जाने लगा था। 30 वर्ष पहले पिता ने दहेज में सुख सुविधाओं की चीजें दी। महिला के अनुसार पति पलवल स्थित एसबीआइ बैंक के ब्रांच में मैनेजर हैं। आरोप है कि पति मायके वालों से मिलने नहीं देते हैं। दूसरे लोगों से बात करने पर शक करते हैं। अगली बैठक में दंपत्ति के दोनों बेटों को भी बुलाया है।