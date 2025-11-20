17 साल पहले जांच एजेंसियाें ने क्यों नहीं दिखाई सख्ती? अल-फलाह यूनिवर्सिटी में यूं न पनपते 'सफेदपोश आतंकी'

सुशील भाटिया, फरीदाबाद। अल फलाह यूनिवर्सिटी का नाम अब जिस तरह से आतंकी गतिविधियों का केंद्र के रूप में सामने आया है और एक-एक करके परतें उखड़ने के बाद सुबूत सामने भी आ रहे हैं, उसके बाद सुरक्षा एजेंसियों व सरकार के स्तर पर कार्रवाई हुई है।

ऐसी सख्ती अगर 17 साल पहले दिख जाती तो यहां डाॅ. मुजम्मिल, डाॅ. शाहीन, डाॅ. उमर, डाॅ. निसार जैसे सफेदपोश आतंकी यहां न पनपते और आतंकी माॅड्यूल को अंजाम न दे पाते। दरअसल 2008 में जब देश के विभिन्न राज्यों में सीरियल बम धमाके हुए थे और इसे अंजाम देने वाले आतंकवादी संगठन से जुड़े जिस आतंकी मिर्जा शादाब बेग का नाम सामने आया था, उस शादाब बैग ने अल फलाह यूनिवर्सिटी से ही बीटेक किया था।

यूनिवर्सिटी के एक पुराने स्टाफ ने दिमाग पर जोर डालते हुए कुछ याद किया और बताया कि उस समय यहां पुलिस आई थी और थोड़ी बहुत छानबीन करके चली गई, तब इतनी बातें इंटरनेट मीडिया के माध्यम से सामने नहीं आती थी, जैसा अब आ रही हैं। इसलिए ज्यादा कुछ पता नहीं चला कि क्या हुआ था।

एक पूर्व पुलिस अधिकारी ने बताया कि चूंकि धमाके बाहरी राज्यों में हुए थे और इन धमाकों की जांच केंद्रीय जांच एजेंसियां व उन राज्यों की पुलिस ही कर रही थीं, इसलिए हरियाणा पुलिस ज्यादा सक्रिय नहीं थी। स्थानीय पुलिस का सहयोग तो सुरक्षा के लिए लिया गया था।