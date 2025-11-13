Delhi Blast: बिना रिलीविंग सर्टिफिकेट अल-फलाह ने रखी फैकल्टी, वेबसाइट पर गलत जानकारी देकर किया गुमराह

अनिल बेताब/ दीपक पांडेय, फरीदाबाद। आतंकी गतिविधि का केंद्र बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने बिना रिलीविंग सर्टिफिकेट देखे ही फैकल्टी की भर्ती की। इसके साथ ही छात्रों को गुमाराह करने के लिए यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर गलत जानकारी प्रचारित की। जिसकी वजह से यूनिवर्सिटी नियमों का उल्लघंन करने को लेकर भी कठघरे में आ गई हैं।

नेशनल एसेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिंल की ओर से यूनिवर्सिटी को नोटिस भी थमाया गया हैं। जिसका जवाब 15 दिन के भीतर देना है। जवाब सही नहीं होने पर यूनिवर्सिटी की मान्यता रद कर दी जाएगी। बिना रिलीविंग सर्टिफिकेट देख ही रखी फैकल्टी यूनिवर्सिटी की ओर से फैकल्टी रखने में भी मानकों का पालन नहीं किया गया। बिना रिलीविंग सर्टिफिकेट देखे ही फैकल्टी भर्ती किए गए। एनएमसी के मानक के अनुसार किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर किसी फैकल्टी की नियुक्ति होती है तो पहले उसका रिलिविंग सर्टिफिकेट लिया जाता है। यानी नया नियुक्ति पत्र देते समय पहले उसने कहां नौकरी की है।

उस संस्था का रिलीविंग सर्टिफिकेट लिया जाना चाहिए। इससे संबंधित फैकल्टी के बारे में नए संस्थान को सही जानकारी मिल पाती हैं। लेकिन यूनिवर्सिटी की ओर से इन मानकों का पालन भी नहीं किया हैं। छात्रों को वेबसाइट पर गलत जानकारी देकर किया गुमराह नैक ने यूनिवर्सिटी को नोटिस देते हुए कहा कि अल-फलाह यूनिवर्सिटी ने ए प्लस ग्रेड के लिए न तो मान्यता प्राप्त की है। और न ही इसके लिए स्वेच्छा से काम किया है। जबकि दाखिले बढ़ाने के लिए इसको अपनी वेबसाइट पर प्रदर्शित कर दिया है।