अब अल-फलाह यूनिवर्सिटी की डिग्री पर नौकरी मिलेगी या नहीं? 1000 छात्रों के भविष्य पर लगा सवालिया निशान

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। देश विरोधी गतिविधियों का केंद्र बनी अल-फलाह यूनिवर्सिटी में 1000 से अधिक छात्रों के भविष्य पर खतरा मंडरा गया है, क्योंकि राष्ट्रीय मूल्यांकन और प्रत्यायन परिषद ने यूनिवर्सिटी को नोटिस जारी कर दिया है। दूसरी तरफ ईडी ने भी वित्तीय अनियमितता को लेकर अपना शिकंजा कस दिया है। यूनिवर्सिटी के चांसलर को गिरफ्तार कर लिया गया है। ऐसे में छात्रों से लेकर अभिभावकों तक को चिंता सता रही है कि कहीं उनके छात्रों का भविष्य अधर में हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

अभिभावकों का कहना है कि यूनिवर्सिटी में प्रतिदिन जांच एजेंसी आ रही है। हाॅस्टल में रहने वाले छात्र अपने अभिभावक को फोन तो करते हैं। लेकिन खुलकर कुछ बता नहीं पा रहे हैं। उनको डर है कि बात बाहर गई तो यूनिवर्सिटी की ओर से उन पर कार्रवाई कर दी जाएगी। अब अपने बच्चों के इसी डर को निकालने के लिए करीब 400 अभिभावक एकजुट हुए है। जो शनिवार को यूनिवर्सिटी गेट के सामने मीडिया के समक्ष अपनी बात रखेंगे।

नीट क्लियर करने के बाद ही हुआ है दाखिला एमबीबीएस सेकेंड इयर में पढ़ने वाले छात्र के अभिभावक ने बताया कि उनका बेटा पूरी तरह से डरा हुआ है। पिछले कुछ दिनों में यूनिवर्सिटी की छवि ऐसी बन गई कि ऐसा लगता है कि डिग्री भी मान्य नहीं होगी।

जबकि दाखिले के लिए जो पूरी प्रक्रिया होती है, उसका पालन किया गया है। उनके बेटे ने नीट क्लियर करके ही दाखिला लिया है। एक अन्य छात्र के अभिभावक ने कहा कि उन्होंने काफी पैसे खर्च करके अपने बेटे को डाॅक्टर बनाने का सपना देखा था।

बेटे का कोर्स भी पूरा होने वाला है, लेकिन यूनिवर्सिटी के साथ नाम जुड़ने पर अब भविष्य भी धुंधला नजर आ रहा है, क्योंकि इस यूनिवर्सिटी की मार्कशीट के आधार पर नौकरी भी मांगने जाएगा तो काफी सवालों से गुजरना होगा।