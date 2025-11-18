Video: अल फलाह ने पैरामेडिकल स्टाफ छुट्टी पर क्यों भेजा? शाम चार बजे के बाद कैंपस में न रुकने का आदेश

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। अल फलाह यूनिवर्सिटी में गुरुवार को अचानक प्रशासनिक सख़्ती दिखाई गई। यूनिवर्सिटी प्रबंधन ने शाम चार बजे के बाद पूरे स्टाफ को कैंपस से बाहर भेज दिया और स्पष्ट निर्देश दिया कि ड्यूटी समाप्त होने के बाद किसी भी कर्मचारी को कैंपस में रुकने की अनुमति नहीं है।

इससे पहले स्थिति और तनावपूर्ण तब हुई जब 20 से अधिक पैरामेडिकल स्टाफ छुट्टी लेकर घर चला गया, जिसके चलते यूनिवर्सिटी अस्पताल में एक्स-रे और एमआरआई सेवाओं को अस्थायी रूप से बंद करना पड़ा। अस्पताल प्रबंधन इन सेवाओं को चालू रखने में असमर्थ रहा क्योंकि तकनीकी स्टाफ की संख्या अचानक कम हो गई थी।