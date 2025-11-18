Delhi Blast: अल फलाह ट्रस्ट के दफ्तर पर 12 घंटे से चल ही ED की रेड, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात
दिल्ली के जामिया नगर में अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के दफ्तर पर ईडी की 12 घंटे से छापेमारी जारी है। फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी में भी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जांच कर रही है, जहां दस्तावेजों को खंगाला जा रहा है। सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है और जांच एजेंसियां सक्रिय हैं।
जागरण संवाददाता, मोहम्मद रईस। जमिया नगर स्थित अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी लगातार 12 घंटे से जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बल तैनात हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है और ट्रस्ट कार्यालय के बाहर आवाजाही नियंत्रित की जा रही है।
इसी कार्रवाई से जुड़े क्रम में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंच गई, जहां जांच से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं।
स्पेशल सेल की टीम यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर रखे उस फाइल रिकॉर्ड की जांच में जुटी है, जिसमें कैंपस में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति और वाहनों का विवरण दर्ज होता है। टीम इस पूरे डेटा को अपने कब्जे में ले रही है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके।
सूत्रों के अनुसार, ईडी की टीम पहले से ही यूनिवर्सिटी परिसर के अंदर मौजूद है, और अलग-अलग विभागों में दस्तावेजों की जांच जारी है। यूनिवर्सिटी कैंपस में बढ़ी हलचल और सुरक्षा बंदोबस्त को देखते हुए प्रशासन ने सभी गैर-आवश्यक गतिविधियों पर निगरानी बढ़ा दी है।
छापेमारी और सुरक्षात्मक कार्रवाई को लेकर आधिकारिक बयान अभी तक जारी नहीं किया गया है, लेकिन दोनों स्थानों पर जांच एजेंसियों की गतिविधि तेज बनी हुई है।
यह भी पढ़ें- Video: अल फलाह ने पैरामेडिकल स्टाफ छुट्टी पर क्यों भेजा? शाम चार बजे के बाद कैंपस में न रुकने का आदेश
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।