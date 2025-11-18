Delhi Blast: अल फलाह ट्रस्ट के दफ्तर पर 12 घंटे से चल ही ED की रेड, दिल्ली पुलिस और अर्धसैनिक बल तैनात

जागरण संवाददाता, मोहम्मद रईस। जमिया नगर स्थित अल फलाह चैरिटेबल ट्रस्ट के दफ्तर पर ईडी की छापेमारी लगातार 12 घंटे से जारी है। मौके पर बड़ी संख्या में दिल्ली पुलिस व अर्धसैनिक बल तैनात हैं। पूरे क्षेत्र में सुरक्षा घेरा कड़ा कर दिया गया है और ट्रस्ट कार्यालय के बाहर आवाजाही नियंत्रित की जा रही है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

इसी कार्रवाई से जुड़े क्रम में दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की टीम फरीदाबाद स्थित अल फलाह यूनिवर्सिटी भी पहुंच गई, जहां जांच से जुड़े दस्तावेज और रिकॉर्ड खंगाले जा रहे हैं। स्पेशल सेल की टीम यूनिवर्सिटी के मुख्य गेट पर रखे उस फाइल रिकॉर्ड की जांच में जुटी है, जिसमें कैंपस में प्रवेश करने वाले हर व्यक्ति और वाहनों का विवरण दर्ज होता है। टीम इस पूरे डेटा को अपने कब्जे में ले रही है ताकि जांच को आगे बढ़ाया जा सके।