    पत्नी को बिस्तर पर आपत्तिजनक हालत में देख खौल उठा खून, प्रेमी को फावड़े से मार डाला; हत्यारा फरार

    By Jagran News Edited By: Kapil Kumar
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:32 PM (IST)

    फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते एक युवक ने अपने रिश्तेदार की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। आरोपी ने अपने रिश्तेदार को पत्नी के सा ...और पढ़ें

    पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख प्रेमी को मार डाला। जागरण

    जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते युवक ने अपने रिश्तेदार (साले के साले) की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। युवक हत्या करने के बाद फरार हो गया। 

    आरोपी ने अपने रिश्तेदार को आपत्तिजनक हालत में पत्नी के साथ देख लिया था। जिसके बाद उसने युवक पर फावड़ा चला दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया।  

    सरूरपुर के रामनगर में विकास अपने परिवार के साथ रहता था। इसी मकान में उसके रिश्तेदार (जीजा का जीजा) शंभू भी अपने परिवार के साथ रहता था। एक मकान में करीब 10 से 12 लोग किराए पर रहते हैं। 

    पुलिस के अनुसार, शंभू की पत्नी और विकास का अवैध संबंध काफी दिनों से चल रहा था। इसको लेकर शंभू और विकास में कई बार पहले भी झगड़ा हुआ था। रविवार सुबह शंभू ने विकास और अपनी पत्नी को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। जिसके बाद उसने पास पड़े फावड़ा उसके सिर पर मार दिया। 

    वहीं, खून से लहूलुहान विकास को परिजन अस्पताल ले जाने लगे, जहां रास्ते में ही उसकी मौत हो गई। आरोपी हत्या करने के बाद मौके से फरार हो गया। घटना की जानकारी पुलिस को दी गई। 

    संजय कॉलोनी चौकी प्रभारी कैलाश खटाना ने बताया कि आरोपी की तलाश की जा रही है। फावड़ा मारकर युवक की हत्या की गई है।