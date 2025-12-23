पत्नी को बिस्तर पर आपत्तिजनक हालत में देख खौल उठा खून, प्रेमी को फावड़े से मार डाला; हत्यारा फरार

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद के मुजेसर थाना क्षेत्र में अवैध संबंधों के चलते युवक ने अपने रिश्तेदार (साले के साले) की फावड़ा मारकर हत्या कर दी। युवक हत्या करने के बाद फरार हो गया। आरोपी ने अपने रिश्तेदार को आपत्तिजनक हालत में पत्नी के साथ देख लिया था। जिसके बाद उसने युवक पर फावड़ा चला दिया। जिससे उसकी मौत हो गई। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया। वहीं, शव को पोस्टमॉर्टम के लिए बादशाह खान अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया।

