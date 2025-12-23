फरीदाबाद में बदमाशों के हौसले बुलंद, बुजुर्ग से 10 हजार रुपये और सोने की अंगूठी छीनकर फरार हुआ आरोपी

जागरण संवाददाता, फरीदाबाद। फरीदाबाद में सेक्टर-11 में स्कूटी सवार युवक एक बुजुर्ग से 100 रुपये खुले लेने के बहाने उसके हाथ में से 10 हजार रुपये और सोने की अंगूठी छीन कर फरार हो गया। जवाहर सिंह रावत ने सेक्टर-11 चौकी की पुलिस को दी शिकायत में बताया कि वह 162 नंबर प्लाट में मकान बना रहा है। वह सोमवार को धूप में बैठा हुआ था। तभी एक युवक स्कूटी पर आया और पूछने लगा कि यहां पर मेला कहां पर लगा हुआ है। उसने मेले लगने के बारे में जानकारी होने से मना कर दिया। तभी एक बुजुर्ग व्यक्ति आया और वह युवक उससे भी पूछने लगा कि मेला कहां पर लगा हुआ है। उस बुजुर्ग ने भी मेला लगने के बारे में जानकारी होने से मना कर दिया।

इसके बाद युवक बुजुर्ग से बोला कि वह उसकी स्कूटी का ध्यान रखे अभी थोड़ी देर में आ रहा है। वह चाय की दुकान पर गया और दो मिनट बाद वापस आकर उसने जवाहर सिंह रावत से 100 रुपये के खुले देने के लिए कहा। उसने 100 रुपये खुले होने के बारे में मना कर दिया, लेकिन वह बार-बार कहने लगा। उसने उसके कहने पर रुपये और कागज निकाल कर देखे तो 100 रुपये खुले नहीं थे। तभी युवक ने उसके दोनों हाथ कस कर पकड़ लिए। उसने हाथ में से सोने की अंगूठी निकाल ली और 10 हजार रुपये छीन लिए।

रुपये लूटने के बाद वह स्कूटी स्टार्ट करके भागने लगा, तभी जवाहर सिंह ने स्कूटी पकड़ कर उसे रोकने की काेशिश की, लेकिन रोक नहीं पाया। तभी रॉन्ग साइड से एक युवक बाइक पर आया और उस बुजुर्ग को बैठा कर ले गया। उन्होंने इन लोगों को बाइक पर काफी ढूंढा, लेकिन कोई सुराग नहीं लगा।