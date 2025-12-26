चरखी दादरी में खौफनाक हमला, गाली देने से मना किया तो बाप-बेटे ने कुल्हाड़ी-डंडों से पीटा; तीन घायलल

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव पांडवान में घर में घुसकर परिवार के लोगों पर डंडे व कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने और जाने से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है।

हमले में दंपती सहित तीन लोग घायल हुए हैं। जिनका दादरी सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है। घायल व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है।

शिकायत के आधार पर सदर थाना पुलिस ने दो नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गांव पांडवान निवासी प्रवेश ने बताया कि वह खेती करता है।

उसने बताया कि 24 दिसंबर को वह छत पर अपने पालतु कुत्ते के साथ घूम रहा था और उसकी पत्नी, बेटा और मां नीचे घर के अंदर थे।

उसे दौरान उसके पड़ोस में रहना एक व्यक्ति गाली-गलौच करने लगा। उसने जब गाली देने से मना किया तो वह जोर-जोर से बोलने लगा। जिसके बाद वह छत से नीचे अपने घर में आ गया।

उसी दौरान उक्त पड़ोसी और उसका बेटा दीवार फांदकर उनके घर के अंदर घुस गए जिनके हाथ में डंडा और कुल्हाड़ी थी। उसने बताया कि उन्होंने आते ही उस पर हमला कर दिया और डंडे व कुल्हाड़ी से पैरों व सिर पर चोट मारी।