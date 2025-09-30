Language
    30 साल बाद भी मूलभूत सुविधाओं से ग्रामीण वंचित, डीसी से सड़क-बिजली और पानी के लिए लगाई गुहार

    By sonu jalgra Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:05 PM (IST)

    रामबास गांव के निवासियों ने इंदिरा आवास योजना के तहत बनी कॉलोनियों में मूलभूत सुविधाओं की मांग की है। उनका कहना है कि 1996 में प्लॉट मिलने के बाद भी आज तक सड़क बिजली और पानी जैसी बुनियादी सुविधाएं नहीं मिली हैं जिससे उन्हें भारी परेशानी हो रही है। अन्य क्षेत्रों में विकास हो रहा है पर उनकी कॉलोनी उपेक्षित है।

    30 साल बाद भी ग्रामीण मूलभूत सुविधाओं से वंचित। फोटो जागरण

    जागरण संवाददाता, झोझूकलां (भिवानी)। गांव रामबास के ग्रामीणों ने जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचकर इंदिरा आवास योजना के तहत बसी आवासीय कालोनियों में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने की मांग की है। ग्रामीणों का कहना है कि गली निर्माण ना होने और बिजली व पेयजल लाइन की सुविधा ना मिलने के कारण उन्हें परेशानियों से जूझना पड़ रहा है।

    ग्रामीण रामकली, सतीश जांगड़ा, अजय कुमार, सुरेंद्र, प्रदीप, विनोद, राकेश ने बताया कि उन्हें वर्ष 1996 में तत्कालीन सरकार द्वारा इंदिरा आवास योजना के तहत 100-100 गज के आवासीय प्लाट दिए गए थे। जिसके बाद उन्होंने मेहनत मजदूरी करते मकानों का निर्माण किया।

    अब 30 वर्ष के बाद भी यहां सुविधाएं उपलब्ध नहीं हुई हैं। ग्रामीणों ने बताया कि इंदिरा आवास योजना के तहत बसी कालोनी को छोड़ अन्य जगहों पर गलियों का निर्माण हो चुका है। अन्य स्थानों पर बिजली व पानी की लाइन भी पहुंच चुकी है। लेकिन वे जिस जगह पर रहते हैं वहां आज तक एक गली का निर्माण नहीं हुआ है और ना ही इस गली में कोई भी बिजली व पेयजल की सप्लाई लाइन बिछाई गई है।