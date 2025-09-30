Language
    भिवानी में तीनों बच्चों के सिर से उठा पिता का साया, पत्नी और चचेरे भाई से परेशान व्यक्ति ने जहर निगलकर दी जान

    By Shiv Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Tue, 30 Sep 2025 03:57 PM (IST)

    भिवानी के आलमपुर गांव में 32 वर्षीय बलजीत ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। परिजनों ने बलजीत की पत्नी और चचेरे भाई पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक के पिता के अनुसार बलजीत की पत्नी उसके चचेरे भाई के साथ रह रही थी जिससे वह तनाव में था।

    पत्नी व चचेरे भाई से परेशान तीन बच्चों के पिता ने निगला जहरीला पदार्थ, मौत

    संवाद सहयोगी, तोशाम (भिवानी)। गांव आलमपुर में 32 वर्षीय युवक बलजीत ने जहरीला पदार्थ खाकर आत्महत्या कर ली। स्वजनों ने पत्नी व मृतक के चचेरे भाई पर उसे मानसिक रूप से परेशान करने के आरोप लगाए। जिसके बाद पुलिस ने दोनों के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    जानकारी के अनुसार बलजीत का विवाह वर्ष 2018 में रंजू निवासी लेदुका जिला जौनपुर उत्तर प्रदेश के साथ हुआ था। उनके तीन बच्चे भी हैं। करीब छह माह पूर्व बलजीत इलाज के लिए पत्नी को मायके यूपी छोड़कर आया था, जिसके बाद वह घर नहीं लौटी।

    मृतक के पिता रणबीर सिंह ने बताया कि उन्हें जानकारी मिली कि रंजू बलजीत के चचेरे भाई विक्रम निवासी आलमपुर के साथ रह रही थी। लगभग 11-12 दिन पहले विक्रम व रंजू का फोन बलजीत के पास आया था, जिसमें दोनों ने साथ रहने की बात कहीं और कहा की हम साथ रहेगें तू हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता है।

    इसके बाद से बलजीत मानसिक रूप से परेशान रहने लगा। सोमवार को इसी तनाव के चलते बलजीत ने जहरीला पदार्थ निगल लिया। मौके से मिले सुसाइड नोट में उसने अपनी मौत के लिए विक्रम और रंजू को जिम्मेदार ठहराया है।

    मृतक के पिता रणबीर सिंह ने बताया कि बिक्रम व रंजू के तंग व परेशान करने से उसके बेटे ने आत्महत्या की है। सूचना मिलने पर तोशाम थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम करवाकर स्वजनों को सौंप दिया। पुलिस ने रणबीर सिंह की शिकायत पर विक्रम और रंजू के खिलाफ विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।