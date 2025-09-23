Haryana Crime: निजी कंपनी में काम करने गए व्यक्ति के बंद मकान में चोरी, ताला तोड़ नकदी और जेवरात उड़ाए

चरखी दादरी के बधवाना गांव में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। मानेसर में काम करने वाले प्रवीन के घर से सोने के गहने चांदी की पायल और नकदी चोरी हो गई। प्रवीन ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रवीन का परिवार राजस्थान में रहता है और वह 15-20 दिनों में घर आता है।

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव बधवाना में बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। मानेसर कंपनी में काम करने गए व्यक्ति के मकान से नकदी व गहने चोरी कर ले गए। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर सामान बरामद करने व कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।

पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। झोझू कलां थाना पुलिस को दी शिकायत में बधवाना निवासी प्रवीन ने बताया कि वह मानेसर में प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वह दो सप्ताह पहले ड्यूटी पर चला गया था। वह वापिस आया तो उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था।

उसने घर का सामान संभाला तो एक सोने का झूमका, एक जोड़ी कान की बाली, पांच जोड़ी चांदी की पायल और करीब 10 हजार रुपये की नकदी गायब मिली। उसने चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। वहीं, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट टीम भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर फिंगर प्रिंट उठाए गए।