Haryana Crime: निजी कंपनी में काम करने गए व्यक्ति के बंद मकान में चोरी, ताला तोड़ नकदी और जेवरात उड़ाए

Haryana Crime: निजी कंपनी में काम करने गए व्यक्ति के बंद मकान में चोरी, ताला तोड़ नकदी और जेवरात उड़ाए
चरखी दादरी के बधवाना गांव में चोरों ने एक बंद घर को निशाना बनाया। मानेसर में काम करने वाले प्रवीन के घर से सोने के गहने चांदी की पायल और नकदी चोरी हो गई। प्रवीन ने पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रवीन का परिवार राजस्थान में रहता है और वह 15-20 दिनों में घर आता है।
जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव बधवाना में बंद मकान को चोरों ने अपना निशाना बनाया। मानेसर कंपनी में काम करने गए व्यक्ति के मकान से नकदी व गहने चोरी कर ले गए। पीड़ित ने पुलिस को शिकायत देकर सामान बरामद करने व कानूनी कार्रवाई की मांग की गई है।
पुलिस ने मामला दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। झोझू कलां थाना पुलिस को दी शिकायत में बधवाना निवासी प्रवीन ने बताया कि वह मानेसर में प्राइवेट कंपनी में काम करता है। वह दो सप्ताह पहले ड्यूटी पर चला गया था। वह वापिस आया तो उसने देखा कि उसके घर का ताला टूटा हुआ था और सामान बिखरा पड़ा था।
उसने घर का सामान संभाला तो एक सोने का झूमका, एक जोड़ी कान की बाली, पांच जोड़ी चांदी की पायल और करीब 10 हजार रुपये की नकदी गायब मिली। उसने चोरी की घटना की सूचना पुलिस को दी जिसके बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और निरीक्षण किया। वहीं, फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट टीम भी मौके पर पहुंची और घटना स्थल का निरीक्षण कर फिंगर प्रिंट उठाए गए।
मकान मालिक प्रवीन ने पुलिस को लिखित शिकायत देकर चोरों की तलाश कर चोरी किया सामान बरामद करने और कानूनी कार्रवाई की मांग की है जिसके आधार पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
परिवार रहता है बाहरपीड़ित प्रवीन ने बताया कि वह मानेसर में नौकरी करता है। उसकी पत्नी बच्चों की पढ़ाई के लिए राजस्थान के सीकर में बच्चों के साथ रहती है। बीते करीब ढाई साल से उनके मकान में कोई नहीं रहता। वह 15-20 दिनों में घर आता रहता है। वह अबकी बार घर आया तो उसके मकान पर चोरी हुई मिली।
