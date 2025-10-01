चरखी दादरी के लोगों की राहें होंगी आसान, डिपो पहुंची तीन नई बसें, 12 और मिलेंगी

दादरी परिवहन डिपो में बसों की कमी को दूर करने के लिए तीन नई बसें शामिल की गई हैं और जल्द ही 12 और बसें आने वाली हैं। इन बीएस-6 बसों को लंबे रूटों पर चलाया जाएगा जिससे लगभग 9 हजार यात्रियों को लाभ होगा। वर्तमान में 108 बसें हैं और नई बसें मिलने से सेवा में सुधार होगा। इन बसों को दिल्ली जयपुर जैसे रूटों पर भेजा जाएगा।

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। बसों की कमी झेल रहे दादरी परिवहन डिपो के बेडे में विभाग ने तीन नई बसें शामिल कर दी हैं। वहीं, 12 और नई बसें जल्द पहुंचने की उम्मीद है और इसके बाद डिपो में बस संख्या 123 पहुंच जाएगी। वहीं, जो तीन नई बसें पहुंची हैं, उन्हें 10 दिन के अंदर रूटों पर दौड़ाना शुरू कर दिया जाएगा।

तीन नई बसें मिलने का प्रतिमाह करीब 9 हजार यात्रियों को लाभ मिलेगा। जो बसें डिपो में पहुंची हैं वो बीएस-6 मार्का की हैं और इन्हें लंबे रूटों पर चलाया जाएगा। उल्लेखनीय है कि दादरी डिपो के बेडे में वर्तमान में किलोमीटर स्कीम की 15 बसों सहित कुल 108 बसें ही हैं। बसों की कमी के चलते कई लंबे रूटों के साथ-साथ ग्रामीण रूटों पर बस सेवा प्रभावित होती है और यात्रियों को अपने गंतव्य तक पहुंचने के लिए काफी इंतजार करना पड़ता है।

डिपो में अब 15 नई बसें मिलने से बस सेवा में सुधार होगा और कुछ राहत मिलेगी। बुधवार को तीन नई बसें डिपो पहुंचने पर डीआई नवरत्न शर्मा, भूपेंद्र इत्यादि ने स्वागत किया और बची हुई 12 बसे शीघ्र दादरी पहुंचने की बात कही। दरअसल, दादरी डिपो की बसें प्रतिमाह 55 हजार किलोमीटर से अधिक की दूरी तय करती हैं। डिपो को हर माह में करीब 12 लाख का राजस्व प्राप्त होता है।

करीब बीस रूटों पर बसें दौड़ाई जाती हैं, जिनमें प्रतिदिन 30 हजार से अधिक यात्री सफर करते हैं। अब नई बसें मिलने से लंबे रूटों की यात्रा आरामदायक होगी जबकि लोकल रूटों की बस सेवाओं में विस्तार होगा। जिन लंबे रूटों पर बसें चलाई जाएंगी, उन पर अब चल रही बसों को हटाकर लोकल रूटों पर दौड़ाया जाएगा।

बस सेवा में होगा विस्तार रोडवेज अधिकारियों ने बताया कि दादरी डिपो के बेड़े में जो 15 नई बसें शामिल की जानी हैं। जल्द ही बीमा, पासिंग इत्यादि प्रक्रिया पूरी की जाएगी और आगामी दस से 12 दिनों में कागजी प्रक्रिया पूरी कर इनको रूटों पर भेजा जाएगा। एक साथ बेड़े में 15 बसें शामिल होने से बस सेवा में काफी विस्तार होगा और लोगों को राहत मिलेगी।

इन लंबे रूटों पर दौड़ेंगी बसें डीआई नवरत्न शर्मा ने बताया कि बेड़े में जो 15 नई बसें शामिल हो रही हैं इन बसों को दिल्ली, जयपुर, पुष्कर, चंडीगढ़, कोटा इत्यादि लंबे रूटों पर भेजा जाएगा। वहीं, जो पुरानी बसें लंबे रूटों पर चल रही हैं उनको लोकल रूटों पर स्थानांतरित किया जाएगा।

पंचकूला और हिसार भेजी गईं पुरानी बसें दादरी डिपो के बेड़े में बीतों दिनों जुलाई माह में 15 नई बीएस-6 बसें शामिल की गई थी। लेकिन बीते सितंबर माह में बीएस-4 की 15 पुरानी बसें पंचकूला और तीन बसें हिसार भेजे जाने के कारण बेड़े में 108 बसें ही बची थी। अब बेड़े में 15 नई बसें शामिल होने से बसों की संख्या 123 हो जाएगी।