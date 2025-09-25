भिवानी में शिक्षा बोर्ड के सचिव को सरकारी आवास मिलने का इंतजार, वीसी नहीं कर रही खाली, पढ़े पूरा विवाद

भिवानी में हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के सरकारी आवास को लेकर विवाद है। यह आवास बोर्ड सचिव को दिया जाना है लेकिन वर्तमान में यहां चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय की वीसी डाॅ. दीप्ति धर्माणी रह रही हैं। उन्हें आवास खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है। आवास खाली कराने पहुंची पुलिस को वीसी के व्यस्त होने के कारण वापस लौटना पड़ा।

जागरण संवाददाता, भिवानी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में सरकारी आवास में चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय की वाइस चांसलर (वीसी) डाॅ. दीप्ति धर्माणी के रहने पर विवाद चल रहा है। उनसे यह सरकारी आवास खाली करवाकर बोर्ड सचिव आईएएस मुनीष कुमार को दिया जाना है। दो बार नोटिस दिए जा चुके हैं। वीरवार सायं को ड्यूटी मजिस्ट्रेट के नेतृत्व में पुलिस बल आवास खाली कराने पहुंचा। वीसी के किसी सरकारी बैठक में व्यस्त होने के कारण आवास खाली नहीं करवाया जा सका। बताया गया राज्यपाल ने सभी विश्वविद्यालयों की बैठक बुलाई है।

हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड परिसर में चेयरमैन, सचिव के लिए रिहायशी आवास बने हैं। लंबे समय से सचिव का कार्यभार किसी अधिकारी को अतिरिक्त तौर पर दिया जा रहा था। जिस कारण जो भी अधिकारी होता, उसका सरकारी आवास अलग से होता। ऐसे में यहां स्थित आवास में चौ. बंसीलाल विश्वविद्यालय की वीसी डाॅ. दीप्ति धर्माणी रह रही थी।

बोर्ड चेयरमैन प्रो. पवन कुमार ने बताया कि वीसी जिस कोठी में रह रही है, वह बोर्ड सेक्रेटरी के नाम है। अब शिक्षा बोर्ड में सचिव आ गए हैं तो उन्हें रहने के लिए आवास चाहिए। इस कारण वीसी से आवास खाली करवाया जा रहा है। यहां सचिव रहेंगे। सचिव के पास सरकारी आवास नहीं होने के कारण समस्याएं आ रही है और बोर्ड का कार्य भी प्रभावित हो रहा है।