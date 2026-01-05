Language
    सिंघानी कॉलेज छात्रा मौत मामले में CBI जांच की मांग, कॉलेज की बदनामी पर अभिभावक बिफरे

    By Shiv Kumar Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 09:49 PM (IST)

    दिसंबर 2024 में सिंघानी कॉलेज की छात्रा की संदिग्ध मौत के मामले में सोमवार को दो अलग-अलग प्रदर्शन हुए। मृतका के परिजनों और ग्रामीणों ने सीबीआई जांच की ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    सिंघानी कॉलेज छात्रा की मौत पर स्वजन ने की सीबीआई जांच की मांग।

    संवाद सहयोगी, लोहारू। दिसंबर 2024 में हुई सिंघानी कालेज की छात्रा की मौत मामले में सोमवार को स्वजन ने ग्रामीणों को साथ लेकर रोष जताया और सीबीआई जांच की मांग की तो कालेज में पढ़ रही छात्राओं के स्वजन भी सड़क पर उतरे और प्रदर्शन किया। उन्होंने सोशल मीडिया पर की जा रही कालेज की बदनामी रोकने और ऐसा करने वालों पर कार्रवाई की मांग की।

    उल्लेखनीय है कि दिसंबर 2024 में सिंघानी कालेज में पढ़ने वाली फरटिया गांव की छात्रा की संदिग्ध मौत हो गई थी। आरोप स्कूल के एक पदाधिकारी व उसके बेटे पर लगे थे। बाद में पुलिस जांच के बाद

    समाज के ताने-बाने को तोड़ने की साजिश

    लोहारू क्षेत्र के लोगों और सिंघानी के शारदा महिला महाविद्यालय में पढ़ने वाली बेटियों के अभिभावकों ने सोमवार को एसडीएम लोहारू के नाम एक ज्ञापन सौंपा। इसमें समाज के तानेबाने को तोड़ने की साजिसों के आरोप लगाए। साथ ही कहा कि सोशल मीडिया पर हो रहे गलत बयानबाजी से उनकी बेटियों की शिक्षा पर गलत प्रभाव पड़ रहा है।

    छात्राओं के स्वजनों विनोद सिंघानी, गिगनाऊ कन्नी के प्रधान प्रभुराम मलोदिया, एससी समाज के नेता धर्मपाल दहिया, नंदलाल, राजेश कुमार, रणबीर कलिंगा, काशीराम, रामपाल, हरिकेश, बलबीर सिंह, प्रदीप सिंघानी, ईश्वरसिंह, विजय कुमार, पारस, मुकेश, पूर्व पार्षद कन्हैयालाल सैनी, परसाराम, जितेन्द्र कुमार आदि ने कहा कि शारदा महिला महाविद्यालय सिंघानी के विरुद्ध बार-बार लगाए जा रहे आरोपों एवं सोशल मीडिया पर हो रहे गलत शब्द पर तुरंत अंकुश लगाया जाए। सोशल मीडिया पर एक घटना को तोड़-मरोड़ कर प्रस्तुत किया जा रहा है।

    दीक्षा मौत मामले में सीबीआई की मांग को लेकर एसडीएम को ज्ञापन

    लोहारू के फरटिया गांव की छात्रा की मौत के मामले की सीबीआई से कराए जाने को लेकर मृतका के परिजनों और अनेक एससी समाज के लोगों को साथ लेकर एसडीएम लोहारू को ज्ञापन दिया गया है।

    मृतका के स्वजनों और समाज के लोगों का कहना था कि मृतका की मौत की जांच सीबीआई से कराई जाए और जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। एसडीएम ने कहा कि उनका ज्ञापन सरकार को आज ही भिजवा दिया जाएगा।