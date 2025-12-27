Language
    चरखी दादरी: संदिग्ध परिस्थिति में व्यक्ति की मौत, पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव

    By Sandeep Sheoran Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 05:16 PM (IST)

    चरखी दादरी के नीमली गांव में 42 वर्षीय शमशेर अपने घर में अचेत अवस्था में मिले। स्वजन उन्हें सिविल अस्पताल दादरी ले गए, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर ...और पढ़ें

    चरखी दादरी में संदिग्ध परिस्थिति में व्यक्ति की मौत। सांकेतिक फोटो

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव निमली में एक व्यक्ति घर में ही बने कमरे में शनिवार सुबह अचेत अवस्था में मिला। स्वजन उसे लेकर दादरी के सिविल अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

    सदर थाना पुलिस ने सूचना मिलने पर सिविल अस्पताल पहुंचकर कागजी कार्रवाई पूरी की और स्वजनों के बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया। मृतक की पहचान नीमली निवासी करीब 42 वर्षीय शमशेर के रूप में हुई है।

    स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार शमशेर की शादी हैदराबाद हुई है। उसकी पत्नी वहां गई हुई है। वह भाई के साथ रह रहा था। शुक्रवार रात को वह खाना खाने के बाद अलग कमरे में सोने चला गया था। शनिवार सुबह स्वजनों ने देखा तो वह कमरे में औंधे मुंह गिरा हुआ था।

    स्वजनों ने उसे संभाला तो वह बेहोश मिला। जिसके बाद उसे अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां पर उसे मृत घोषित कर दिया गया। जांच अधिकारी एचसी कुलदीप ने बताया कि मृतक के भाई सज्जन के बयान दर्ज कर मामले में इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की गई है।