चरखी दादरी: संदिग्ध परिस्थिति में व्यक्ति की मौत, पोस्टमॉर्टम के बाद परिजनों को सौंपा शव

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव निमली में एक व्यक्ति घर में ही बने कमरे में शनिवार सुबह अचेत अवस्था में मिला। स्वजन उसे लेकर दादरी के सिविल अस्पताल पहुंचे जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। सदर थाना पुलिस ने सूचना मिलने पर सिविल अस्पताल पहुंचकर कागजी कार्रवाई पूरी की और स्वजनों के बयान दर्ज कर पोस्टमार्टम के बाद शव उन्हें सौंप दिया। मृतक की पहचान नीमली निवासी करीब 42 वर्षीय शमशेर के रूप में हुई है।

स्वजनों से मिली जानकारी के अनुसार शमशेर की शादी हैदराबाद हुई है। उसकी पत्नी वहां गई हुई है। वह भाई के साथ रह रहा था। शुक्रवार रात को वह खाना खाने के बाद अलग कमरे में सोने चला गया था। शनिवार सुबह स्वजनों ने देखा तो वह कमरे में औंधे मुंह गिरा हुआ था।