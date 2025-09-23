58वीं हरियाणा राज्य स्तरीय स्कूल खेल प्रतियोगिता में कल दम दिखाएंगे खिलाड़ी, DEO व डिप्टी DEO ने किया स्टेडियम का निरीक्षण

हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग की 58वीं राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 24 से 26 सितंबर तक भिवानी के भीम स्टेडियम में होगी। जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं जिसमें खिलाड़ियों के ठहरने और खेल मैदान की व्यवस्था शामिल है। प्रतियोगिता का उद्देश्य प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को मंच प्रदान करना है।

जागरण संवाददाता, भिवानी। हरियाणा विद्यालय शिक्षा विभाग की 58वीं हरियाणा राज्य स्तरीय स्कूली खेल प्रतियोगिता 24 से 26 सितंबर तक भीम स्टेडियम, भिवानी में होगी। प्रतियोगिता की तैयारियों का जायजा मंगलवार को भिवानी जिला शिक्षा अधिकारी डा. निर्मल दहिया, उप जिला शिक्षा अधिकारी एवं खेल प्रतियोगिता के नोडल अधिकारी शिवकुमार तंवर ने लिया।

इस अवसर पर समन्वय अधिकारी सत्यवान कोच, श्रीभगवान, डा. अनिल कुमार, स्टेट अवार्डी प्राचार्य पवन शास्त्री, प्राचार्य संतोष भाकर को विशेष जिम्मेदारी सौंपी गई। प्रतियोगिता का शुभारंभ 24 सितंबर को मुख्य अतिथि चौ. धर्मवीर सिंह सांसद, भिवानी-महेंद्रगढ़ करेंगे। विशिष्ट अतिथि विधायक घनश्याम सर्राफ और उपायुक्त साहिल गुप्ता रहेंगे। इस प्रतियोगिता में बालक वर्ग में एथलेटिक्स, बास्केटबॉल और क्रिकेट खेल शामिल होंगे। प्रतियोगिता में अंडर-14, अंडर-17 और अंडर-19 आयु वर्ग के लडक़ों की स्पर्धाएं आयोजित होंगी। वहीं क्रिकेट खेल में विशेष रूप से अंडर-14 और अंडर-19 वर्ग की प्रतियोगिताएँ होंगी। इस मौके पर जिला शिक्षा अधिकारी ने बताया कि प्रतियोगिता की सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। खिलाडिय़ों के लिए ठहरने और खेल मैदान की व्यवस्थाएं सुनिश्चित की गई हैं।

इस प्रतियोगिता का उद्देश्य स्कूलों में छुपी हुई प्रतिभा प्रतिभाशाली खिलाडिय़ों को मंच प्रदान करना है, ताकि वे राज्य एवं राष्ट्रीय स्तर पर अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन कर सकें। शारीरिक शिक्षक विनोद पिंकू ने जानकारी दी कि प्रतियोगिता के सफल आयोजन के लिए सभी पीटीआइ, डीपीई, प्रवक्ता, प्राचार्य एवं शिक्षा विभाग से जुड़े अधिकारी व कर्मचारी पूरी निष्ठा और समर्पण के साथ कार्य कर रहे हैं।