भिवानी में प्लास्टिक फैक्ट्री जलकर राख, लाखों का माल स्वाहा; 8 दमकल गाड़ियां भी आग बुझाने में नाकाम

जागरण संवाददाता, भिवानी। औद्योगिक क्षेत्र स्थित एक प्लास्टिक फैक्ट्री में बुधवार देर शाम भीषण आग लग गई। आग इतनी भयानक थी कि देखते ही देखते पूरी फैक्ट्री को अपनी चपेट में ले लिया। हादसे में लाखों रुपये का कच्चा और तैयार माल जलकर राख हो गया, वहीं फैक्ट्री का भवन भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया।

आग लगने के कारणों का अभी पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार, नवीन कुमार और सुशील कुमार की फैक्ट्री में बर्तन धोने वाले प्लास्टिक के जूने व अन्य सामान बनाया जाता है। रात करीब आठ बजे अचानक फैक्ट्री से लपटें उठती देख हड़कंप मच गया। फैक्ट्री में प्लास्टिक का भारी स्टाक होने के कारण आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। इसकी सूचना तुरंत दमकल विभाग को दी गई। हादसे की खबर मिलते ही स्थानीय विधायक घनश्याम सर्राफ और औद्योगिक क्षेत्र के प्रधान शैलेंद्र जैन मौके पर पहुंचे और स्थिति का जायजा लिया।