    भिवानी के नौरंगाबाद में पंचायत बनी खूनी अखाड़ा, अंधाधुंध फायरिंग में रक्षा मंत्रालय के कर्मी सहित तीन घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 27 Dec 2025 11:58 AM (IST)

    भिवानी के नौरंगाबाद गांव में आपसी विवाद सुलझाने बुलाई गई पंचायत खूनी संघर्ष में बदल गई। पूर्व और मौजूदा सरपंच पक्षों के बीच हुई झड़प में अंधाधुंध फायर ...और पढ़ें

    अंधाधुंध फायरिंग में रक्षा मंत्रालय कर्मी समेत तीन घायल (प्रतीकात्मक फोटो)

    जागरण संवाददाता, भिवानी। गांव नौरंगाबाद में शुक्रवार को आपसी विवाद सुलझाने के लिए बुलाई गई पंचायत खूनी संघर्ष में तब्दील हो गई। पूर्व और मौजूदा सरपंच पक्ष के बीच हुई इस हिंसक झड़प में अंधाधुंध करीब सात से आठ राउंड फायरिंग की गई, जिसमें तीन लोग गोली लगने से लहूलुहान हो गए। घायलों में रक्षा मंत्रालय में कार्यरत एक युवक भी शामिल है। वारदात से पूरे गांव में दहशत है। हमलावर हथियारों सहित मौके से फरार हो गए।

    गाड़ी धीरे चलाने की टोक पर उपजा था विवाद

    सरपंच प्रतिनिधि इंद्र सिंह ने बताया कि वीरवार रात को गली में तेज रफ्तार गाड़ी चलाने से रोकने पर कुछ युवकों ने गाली-गलौज और धमकी दी थी। इसी रंजिश के चलते बवानीखेड़ा निवासी उपेंद्र (रक्षा मंत्रालय में कार्यरत) और उसके भाई श्रीपाल की गाड़ी को भी रास्ते में रोककर अभद्रता की गई थी। शुक्रवार सुबह इसी मसले को सुलझाने के लिए ‘भाईचारा पंचायत’ बुलाई गई थी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार, पंचायत में समझौते के दौरान दोबारा बहस छिड़ गई, जिसने हिंसक मोड़ ले लिया।

    आरोपित पक्ष के करीब 20-25 लोग पिस्तौल, तलवार और लाठी-डंडों से लैस होकर दूसरे पक्ष के घर में घुस गए। पीड़ित अजय ने बताया कि वह अपने डेढ़ माह के बच्चे को गोद में लिए था, तभी हमलावरों ने उस पर गोलियां चला दीं। जान बचाने के लिए भागते समय एक गोली अजय के हाथ में लगी, जबकि बीच-बचाव करने आए उसके चचेरे भाई अजय (मैकेनिक) की जांघ और कूल्हे में गोली लगी।

    तीसरे घायल उपेंद्र के पैर में गोली लगी है, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद गंभीर हालत में रोहतक पीजीआइ रेफर किया गया है। अन्य दो घायलों का उपचार निजी अस्पताल में जारी है। सूचना मिलते ही पुलिस की विभिन्न टीमें मौके पर पहुंचीं और घटनास्थल का मुआयना किया।

    पूर्व और वर्तमान सरपंच पक्ष आए आमने-सामने l सात-आठ राउंड फायरिंग से दहशत, एक घायल रोहतक रेफर
    प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि वीरवार रात गाड़ी की गति को लेकर हुई मामूली कहासुनी ने हिंसक रूप लिया। पंचायत के बाद दोनों ओर से फायरिंग हुई है। घायलों का उपचार चल रहा है और आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है- अनूप कुमार, डीएसपी क्राइम।