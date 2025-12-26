Language
    Haryana News: ढिगावा मंडी में सरसों की फसल से किसानों के चेहरे खिले, तीन लाख 40 हजार एकड़ जमीन पर हो रही बुआई

    By Navneet Navneet Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 04:45 PM (IST)

    राजस्थान बॉर्डर से सटे ढिगावा मंडी, बहल और लोहारू में सर्दी शुरू होते ही सरसों की फसल लहलहा उठी है। खेतों में खिले पीले फूल सुनहरी चादर की तरह दिख रहे ...और पढ़ें

    ढिगावा मंडी में सरसों की फसल से किसानों के चेहरे खिले (सरसों का खेत फाइल फोटो)

    मदन श्योराण, ढिगावा मंउी। राजस्थान बॉर्डर के साथ लगता ढिगावा मंडी, बहल और लोहारू और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी का मौसम शुरू होते ही सरसों की फसल लहलहा उठी है।

    इन दिनों खेतों में खिले पीले फूल सुनहरी चादर की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता बढ़ा रहे हैं और अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। रबी के सीजन में सबसे पहले बुवाई होने से सरसों के पौधों में फल खिलने से खेतों ने पीली चुनरिया ओढ़ ली है। शुरुआती दौर के बुवाई वाले खेतों में पीले फूलों की बहार ने किसानों के चेहरों में सरसों की अच्छी पैदावार की उम्मीद के साथ मुस्कान बिखेर दी है।

    ढिगावा मंडी, बहल और लोहारू क्षेत्र जो की राजस्थान के साथ लगता है इस रेताली भूमि पर दिसंबर और जनवरी माह में यहा कड़ाके की ठंड व ओस की नमी सें सरसों की फसल पर खिले फूलों से बालू रेत के टीले पीली चुनरिया ओढ़े नजर आते है।

    हर साल की भांति इस साल भी खेतों में चारों ओर पीले पीले फूल लहरा रहे हैं अब किसान अधिक पैदावार को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अगर हम भिवानी जिले की बात करें तो जिले भर में करीब 3 लाख 40 हजार एकड़ पर इन दिनों सरसों की फसल लहलहा रही है। किसानों के अनुसार, इस वर्ष मौसम सरसों की फसल के लिए अनुकूल रहा है। समय पर ठंड पड़ने और पर्याप्त नमी मिलने से फसल की बढ़वार अच्छी हुई है। खेतों में हरियाली और पीले फूलों की बहार देखकर किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं।

    ग्रामीण इलाकों में सरसों के ये खिलते फूल केवल किसानों के लिए ही नहीं, बल्कि राहगीरों और प्रकृति प्रेमियों को भी आकर्षित कर रहे हैं। कई लोग इन खूबसूरत खेतों के पास रुककर प्राकृतिक दृश्यों का आनंद लेते देखे जा रहे हैं। किसानों का मानना है कि यदि आने वाले दिनों में मौसम इसी तरह अनुकूल बना रहा, तो सरसों की पैदावार अच्छी होगी। इससे किसानों की आय में वृद्धि होगी और क्षेत्र की आर्थिक स्थिति को भी मजबूती मिलेगी।