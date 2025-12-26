Haryana News: ढिगावा मंडी में सरसों की फसल से किसानों के चेहरे खिले, तीन लाख 40 हजार एकड़ जमीन पर हो रही बुआई

मदन श्योराण, ढिगावा मंउी। राजस्थान बॉर्डर के साथ लगता ढिगावा मंडी, बहल और लोहारू और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों में सर्दी का मौसम शुरू होते ही सरसों की फसल लहलहा उठी है। इन दिनों खेतों में खिले पीले फूल सुनहरी चादर की तरह दिखाई दे रहे हैं, जो प्राकृतिक सुंदरता बढ़ा रहे हैं और अपनी सुगंध से लोगों को आकर्षित कर रहे हैं। रबी के सीजन में सबसे पहले बुवाई होने से सरसों के पौधों में फल खिलने से खेतों ने पीली चुनरिया ओढ़ ली है। शुरुआती दौर के बुवाई वाले खेतों में पीले फूलों की बहार ने किसानों के चेहरों में सरसों की अच्छी पैदावार की उम्मीद के साथ मुस्कान बिखेर दी है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

ढिगावा मंडी, बहल और लोहारू क्षेत्र जो की राजस्थान के साथ लगता है इस रेताली भूमि पर दिसंबर और जनवरी माह में यहा कड़ाके की ठंड व ओस की नमी सें सरसों की फसल पर खिले फूलों से बालू रेत के टीले पीली चुनरिया ओढ़े नजर आते है।

हर साल की भांति इस साल भी खेतों में चारों ओर पीले पीले फूल लहरा रहे हैं अब किसान अधिक पैदावार को लेकर आश्वस्त नजर आ रहे हैं। अगर हम भिवानी जिले की बात करें तो जिले भर में करीब 3 लाख 40 हजार एकड़ पर इन दिनों सरसों की फसल लहलहा रही है। किसानों के अनुसार, इस वर्ष मौसम सरसों की फसल के लिए अनुकूल रहा है। समय पर ठंड पड़ने और पर्याप्त नमी मिलने से फसल की बढ़वार अच्छी हुई है। खेतों में हरियाली और पीले फूलों की बहार देखकर किसान अच्छी पैदावार की उम्मीद कर रहे हैं।