भिवानी में विवाहिता ने ससुरालियों से तंग आकर की आत्महत्या, पिता ने लगाया प्रताड़ना का आरोप; केस दर्ज

भिवानी के हसाण गांव में एक नवविवाहिता नीशू ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ओमप्रकाश ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम भिवानी मेडिकल बोर्ड से कराया जा रहा है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

संवाद सहयोगी, बहल (भिवानी)। थाना क्षेत्र के गांव हसाण की एक नव विवाहिता ने ससुरालियों की परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतका नीशू (26) के पिता ओमप्रकाश वासी शामकलां के बयान पर पति सहित सांस, ससुर व देवर के खिलाफ विभिन्न अपराधिक धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

नीशू के शव का पोस्टमार्टम लोहारू की बजाय भिवानी चिकित्सक बोर्ड से करवाया जा रहा है। पुलिस को दिए बयान में मृतका के पिता ओमप्रकाश ने बताया कि उसकी बेटी नीशू की शादी फरवरी 2025 में हसाण वासी पुलकित के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपित पुलकित व उसके मां, बाप व छोटा भाई उसकी बेटी को परेशान करते रहे।

इन लोगों ने उसे इस कदर परेशान किया कि मरने को मजबूर कर दिया। पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार व मामले के जांच अधिकारी एएसआई सोमवीर सिंह ने बताया कि ओमप्रकाश वासी शामकलां के बयान पर मृतका नीशू के आरोपित ससुराल पक्ष में पति पुलकित सहित सास ससुर व देवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।