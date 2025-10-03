Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    भिवानी में विवाहिता ने ससुरालियों से तंग आकर की आत्महत्या, पिता ने लगाया प्रताड़ना का आरोप; केस दर्ज

    By Navneet Navneet Edited By: Suprabha Saxena
    Updated: Fri, 03 Oct 2025 06:11 PM (IST)

    भिवानी के हसाण गांव में एक नवविवाहिता नीशू ने ससुराल वालों की प्रताड़ना से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतका के पिता ओमप्रकाश ने पति और ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप लगाया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और शव का पोस्टमार्टम भिवानी मेडिकल बोर्ड से कराया जा रहा है। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है।

    prefferd source google
    Hero Image
    विवाहिता ने ससुरालियों से तंग आकर की आत्महत्या

    संवाद सहयोगी, बहल (भिवानी)। थाना क्षेत्र के गांव हसाण की एक नव विवाहिता ने ससुरालियों की परेशानियों से तंग आकर आत्महत्या कर ली। मृतका नीशू (26) के पिता ओमप्रकाश वासी शामकलां के बयान पर पति सहित सांस, ससुर व देवर के खिलाफ विभिन्न अपराधिक धाराओं में पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    नीशू के शव का पोस्टमार्टम लोहारू की बजाय भिवानी चिकित्सक बोर्ड से करवाया जा रहा है। पुलिस को दिए बयान में मृतका के पिता ओमप्रकाश ने बताया कि उसकी बेटी नीशू की शादी फरवरी 2025 में हसाण वासी पुलकित के साथ हुई थी। शादी के बाद से ही आरोपित पुलकित व उसके मां, बाप व छोटा भाई उसकी बेटी को परेशान करते रहे। 

    इन लोगों ने उसे इस कदर परेशान किया कि मरने को मजबूर कर दिया। पुलिस थाना प्रभारी इंस्पेक्टर संजय कुमार व मामले के जांच अधिकारी एएसआई सोमवीर सिंह ने बताया कि ओमप्रकाश वासी शामकलां के बयान पर मृतका नीशू के आरोपित ससुराल पक्ष में पति पुलकित सहित सास ससुर व देवर के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है।

    पुलिस के समक्ष दिए बयान में ओमप्रकाश ने शक यह भी जताया हैं कि उसकी बेटी को आरोपितों ने हत्या कर पंखे से लटकाया भी हो सकता है। नीशू ससुरालियों से तंग पाकर गले में फंदा डालकर पंखे से लटक कर आत्महत्या कर ली हो सकता है। पुलिस ने फिलहाल आत्महत्या को विवश करने की धाराओं सहित विभिन्न अभियोग में मामला दर्ज किया है और जांच जारी है निशु के शव का पोस्टमार्टम भिवानी चिकित्सा बोर्ड से करवाया जाएगा।