Manisha Death Case: स्कूल में परिजनों और स्टाफ से एक साथ पूछताछ, CCTV में मिला अहम सुराग; अब क्या है CBI का अगला प्लान?
भिवानी में शिक्षिका मनीषा की मौत की जाँच सीबीआई कर रही है। टीम ने प्ले स्कूल में परिजनों और स्टाफ से पूछताछ की सीसीटीवी फुटेज देखी और समय का मिलान किया। सीबीआई ने स्कूल संचालकों नर्सिंग कॉलेज स्टाफ खेत मालिक और अन्य लोगों से भी पूछताछ की है। मनीषा 11 अगस्त को स्कूल गई थी।
जागरण संवाददाता, भिवानी/ढिगावा मंडी। शिक्षिका मनीषा की मौत मामले की जांच कर रही सीबीआइ टीम ने रविवार को प्ले स्कूल में स्वजनों और स्कूल स्टाफ से एक साथ पूछताछ की। टीम ने सीसीटीवी देखी और स्वजनों की मौजूदगी में समय का मिलान किया। करीब दो घंटे तक जांच-पड़ताल की गई।
पिछले 19 दिन से मामले की जांच कर रही सीबीआइ टीम अब तक प्ले स्कूल संचालकों, स्टाफ, नर्सिंग कालेज संचालकों, स्वजनों, बकरी पालक, खेत मालिक, खाद-बीज विक्रेता दुकानदार, लाइब्रेरी संचालकों से पूछताछ कर उनके बयान कलमबद्ध कर चुकी है।
सीन आफ क्राइम क्रिएट किया जा चुका है। अब टीम ने अलग-अलग पक्षों को आमने सामने करना शुरू कर दिया है। जिसके तहत रविवार को प्ले स्कूल जहां मनीषा पढ़ाती थी, उसके संचालकों और स्वजनों को एकसाथ लेकर सीसीटीवी देखी और समय का मिलान किया गया।
शिक्षिका मनीषा मौत मामले की जांच में जुटी सीबीआइ टीम तीन सितंबर को भिवानी आई थी। टीम स्वजनों से बातचीत, प्ले स्कूल संचालक, स्टाफ से पूछताछ, नर्सिंग कालेज में पूछताछ के अलावा खाद-बीज दुकानदार देवेंद्र, बकरी पालक सतपाल, खेत मालिक पवन, साझेदार ईश्वर से पूछताछ कर चुकी है। सेंटरल फारेंसिक साइंस लैबोरेट्री ने भी मौके पर पहुंचकर जांच की थी। जांच लगभग पूरी हो गई है, अब जल्द ही मामले का खुलासा किया जाएगा।
यह है मामला
प्ले स्कूल की शिक्षिका ढाणी लक्ष्मण वासी मनीषा 11 अगस्त को स्कूल में पढ़ाने गई थी मगर वापस नहीं लौटी। स्वजन ने उसकी काफी तलाश की और पुलिस को सूचना दी। पुलिस ने अगले दिन 12 अगस्त को गुमशुदगी का केस दर्ज किया।
13 अगस्त को मनीषा का शव सिंघानी गांव में नहर किनारे मिला। गले पर चोट के निशान देख स्वजनों ने हत्या के आरोप लगाए। नागरिक अस्पताल में चिकित्सकाों के बोर्ड ने शव का पपोस्टमार्टम किया। मगर स्वजन ने शव लेने से इंकार करते हुए कहा कि पहले आरोपितों की गिरफ्तारी करें।
स्वजनों की मांग पर पीजीआइ रोहतक में चिकित्सकों के बोर्ड ने दोबारा पोस्टमार्टम किया। विसरा जांच करवाई गई। जिसमें सामने आया कि शरीर में जहरीला पदार्थ है।
स्वजन ने धरना दिया और एम्स दिल्ली में पोस्टमार्टम और सीबीआइ जांच की मांग की। प्रदेश सरकार ने ये दोनों मांगे मानी। जिसके बाद 21 अगस्त को गांव में ही शव का अंतिम संस्कार किया गया।
