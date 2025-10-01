हरियाणा में पुलिसकर्मी का वॉट्सऐप हैक कर निकाले पैसे, दो आरोपी काबू

चरखी दादरी में साइबर क्राइम पुलिस ने पुलिस कर्मचारी का मोबाइल हैक कर खाते से रुपये निकालने के मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से मोबाइल सिम कार्ड एटीएम कार्ड और बैंक पास बुक बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। पुलिस कर्मचारी का मोबाइल फोन हैक कर उसके बैंक खाते से रुपये निकालने और लोन लेने के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पंजाब के आरोपियों से मोबाइल व सिम कार्ड बरामद कर आठ दिन के रिमांड पर लिया है।

पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि झज्जर जिले के गांव खेड़ी थूरा निवासी पुलिस कर्मचारी अजीत सिंह 13 सितंबर को साइबर थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वह हरियाणा पुलिस विभाग में जिला चरखी दादरी में तैनात हैं।

उसका कोसली बैंक शाखा रेवाड़ी में खाता है। बीते 12 सितंबर को अज्ञात व्यक्ति ने उनका व्हाट्सएप हैक करके 70 हजार व 97 हजार 720 रुपये का आनलाइन लोन करवा लिया व उसके बैंक खाते से 1.50 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए।

साइबर थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि शिकायतकर्ता अजीत के बैंक खाते से यूपी निवासी मधुप कुमार द्विवेदी के नाम से खुले हुए हैं। मामले में पुलिस ने मधुप व विपिन यादव को गिरफ्तार किया था।