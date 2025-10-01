Language
    हरियाणा में पुलिसकर्मी का वॉट्सऐप हैक कर निकाले पैसे, दो आरोपी काबू

    By sonu jalgra Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Wed, 01 Oct 2025 02:59 PM (IST)

    चरखी दादरी में साइबर क्राइम पुलिस ने पुलिस कर्मचारी का मोबाइल हैक कर खाते से रुपये निकालने के मामले में दो और आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से मोबाइल सिम कार्ड एटीएम कार्ड और बैंक पास बुक बरामद की गई है। पुलिस ने आरोपियों को रिमांड पर लिया है और मामले की जांच कर रही है।

    पुलिसकर्मी का व्हाट्सएप हैक कर रुपये निकालने के मामले में पंजाब के दो आरोपित काबू।

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। पुलिस कर्मचारी का मोबाइल फोन हैक कर उसके बैंक खाते से रुपये निकालने और लोन लेने के मामले में साइबर क्राइम थाना पुलिस ने दो और आरोपितों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने पंजाब के आरोपियों से मोबाइल व सिम कार्ड बरामद कर आठ दिन के रिमांड पर लिया है।

    पुलिस प्रवक्ता योगेश कुमार ने बताया कि झज्जर जिले के गांव खेड़ी थूरा निवासी पुलिस कर्मचारी अजीत सिंह 13 सितंबर को साइबर थाना पुलिस को शिकायत दी थी कि वह हरियाणा पुलिस विभाग में जिला चरखी दादरी में तैनात हैं।

    उसका कोसली बैंक शाखा रेवाड़ी में खाता है। बीते 12 सितंबर को अज्ञात व्यक्ति ने उनका व्हाट्सएप हैक करके 70 हजार व 97 हजार 720 रुपये का आनलाइन लोन करवा लिया व उसके बैंक खाते से 1.50 लाख रुपये ट्रांसफर कर लिए।

    साइबर थाना पुलिस ने शिकायत पर मामला दर्ज कर आरोपित की तलाश शुरू की। जांच के दौरान पता चला कि शिकायतकर्ता अजीत के बैंक खाते से यूपी निवासी मधुप कुमार द्विवेदी के नाम से खुले हुए हैं। मामले में पुलिस ने मधुप व विपिन यादव को गिरफ्तार किया था।

    मामले में अब पुलिस ने पंजाब के लुधियाना जिला निवासी प्रकाश कुमार और पंजाब के ही फतेहगढ़ जिला निवासी अफसल अली को गिरफ्तार किया है। आरोपी प्रकाश से वारदात में प्रयोग किया गया मोबाइल फोन, सिम कार्ड तथा आरोपी अफसल अली से अलग-अलग बैंकों के 22 एटीएम कार्ड, 13 बैंक चैक बुक, 16 बैंक पास बुक तथा छह मोबाइल फोन बरामद किए है।