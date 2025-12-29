ऐसी धाकड़ है...हरियाणा की छोरियों ने जीता गोल्ड, 51वीं जूनियर कबड्डी में मारी बाजी

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। हरियाणा की बेटियों ने एक बार फिर अपने प्रदेश का नाम रोशन कर दिया है। कोलकाता के दमदम स्टेडियम में आयोजित 51वीं जूनियर बालिका वर्ग कबड्डी प्रतियोगिता में हरियाणा की बेटियों ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

बेटियों ने जीता स्वर्ण पदक प्रदेश की धाकड़ बेटियों ने फाइनल मुकाबले में भारतीय खेल प्राधिकरण की टीम को पराजित कर स्वर्ण पदक जीत लिया। संगठन के चेयरमैन कुलदीप दलाल ने सभी खिलाड़ियों के प्रदर्शन की सराहना की। एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा ने भी सभी खिलाड़ियों, कोचिंग स्टाफ एवं प्रबंधन टीम को बधाई दी।

प्रदेश का गौरव बढ़ाएंगी छोरियां एमेच्योर कबड्डी एसोसिएशन हरियाणा के अध्यक्ष व खनन एवं पंचायत मंत्री कृष्ण लाल पंवार ने कहा कि हरियाणा की बेटियों ने एक बार फिर यह साबित कर दिया है कि अगर उन्हें सही मार्गदर्शन, संसाधन और अवसर मिले, तो वे राष्ट्रीय स्तर पर ही नहीं बल्कि अंतरराष्ट्रीय मंच पर भी देश और प्रदेश का गौरव बढ़ा सकती हैं।