Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    Haryana Crime: भिवानी के चरखी दादरी में परिवार के दो पक्षों में खूनी झड़प, युवक की मौत

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:51 AM (IST)

    चरखी दादरी के गांव निमड़-बडेसरा में रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई जिसमें 27 वर्षीय मंदीप की मौत हो गई और उसके माता-पिता सहित चार लोग घायल हो गए। मृतक के पिता कर्मबीर ने अपने भाई हरपाल और उसके बेटों पर हमला करने का आरोप लगाया है।

    prefferd source google
    Hero Image
    भिवानी के चरखी दादरी में परिवार के दो पक्षों में हुआ खूनी झड़प (File Photo)

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव निमड़-बडेसरा में रास्ते के विवाद को लेकर वीरवार देर रात एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में 27 वर्षीय युवक मंदीप की मौत हो गई जबकि उसके माता-पिता समेत चार लोग घायल हो गए। बाढड़ा थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर चार नामजद समेत आठ अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    सिविल अस्पताल में भर्ती मृत युवक मंदीप के पिता कर्मबीर ने बताया बीते करीब एक साल से उसका सगे भाई हरपाल के साथ रास्ता, जमीन, ट्यूबवेल को लेकर विवाद चल रहा है। उसने बताया कि वे खेत में बने मकान में रहते हैं और हरपाल का परिवार भी उनके समीप ही रहता है।

    कर्मबीर का आरोप है कि वीरवार देर रात को हरपाल का बेटा सचिन गाड़ी लेकर आया और घर के सामने बंधी भैंस को टक्कर मार दी। जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा और भैंस को टक्कर मारने का कारण पूछा तो गाड़ी में 10-12 लोग उतरे जिन्होंने कुल्हाड़ी, लाठी, डंडों से उन पर हमला कर घायल कर दिया।

    हमले में मंदीप की मौत हो गई जबकि उसका पिता कर्मबीर, मां कमलेश, छोटी बहन सुनीता और बुआ का लड़का प्रदीप घायल हो गए। सूचना मिलने पर बाढड़ा थाना पुलिस ने घटनास्थल का जायजा लिया और सिविल अस्पताल पहुंचकर मृतक के स्वजन के बयान के आधार पर केस दर्ज कर शव का पोस्टमार्टम करवाया।