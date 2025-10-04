Haryana Crime: भिवानी के चरखी दादरी में परिवार के दो पक्षों में खूनी झड़प, युवक की मौत

चरखी दादरी के गांव निमड़-बडेसरा में रास्ते के विवाद को लेकर एक ही परिवार के दो गुटों में हिंसक झड़प हो गई जिसमें 27 वर्षीय मंदीप की मौत हो गई और उसके माता-पिता सहित चार लोग घायल हो गए। मृतक के पिता कर्मबीर ने अपने भाई हरपाल और उसके बेटों पर हमला करने का आरोप लगाया है।

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव निमड़-बडेसरा में रास्ते के विवाद को लेकर वीरवार देर रात एक ही परिवार के दो पक्षों के बीच खूनी संघर्ष हो गया। झगड़े में 27 वर्षीय युवक मंदीप की मौत हो गई जबकि उसके माता-पिता समेत चार लोग घायल हो गए। बाढड़ा थाना पुलिस ने मृतक के परिजनों के बयान पर चार नामजद समेत आठ अन्य के खिलाफ केस दर्ज किया है।

सिविल अस्पताल में भर्ती मृत युवक मंदीप के पिता कर्मबीर ने बताया बीते करीब एक साल से उसका सगे भाई हरपाल के साथ रास्ता, जमीन, ट्यूबवेल को लेकर विवाद चल रहा है। उसने बताया कि वे खेत में बने मकान में रहते हैं और हरपाल का परिवार भी उनके समीप ही रहता है।

कर्मबीर का आरोप है कि वीरवार देर रात को हरपाल का बेटा सचिन गाड़ी लेकर आया और घर के सामने बंधी भैंस को टक्कर मार दी। जब उन्होंने बाहर निकलकर देखा और भैंस को टक्कर मारने का कारण पूछा तो गाड़ी में 10-12 लोग उतरे जिन्होंने कुल्हाड़ी, लाठी, डंडों से उन पर हमला कर घायल कर दिया।