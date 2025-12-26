Language
    हरियाणा: चरखी दादरी में गाली देने से मना किया तो बाप-बेटे ने परिवार पर कुल्हाड़ी से किया हमला, दंपति सहित तीन लोग घायल

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Fri, 26 Dec 2025 11:07 AM (IST)

    चरखी दादरी में गाली देने से मना किया तो बाप-बेटे ने परिवार पर कुल्हाड़ी से किया हमला (File Photo)

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। जिले के गांव पांडवान में घर में घुसकर परिवार के लोगों पर डंडे व कुल्हाड़ी से हमला कर घायल करने और जाने से मारने की धमकी देने का मामला सामने आया है। हमले में दंपती सहित तीन लोग घायल हुए हैं। जिनका दादरी सिविल अस्पताल में उपचार चल रहा है।

    घायल व्यक्ति ने पुलिस को शिकायत देकर कानूनी कार्रवाई की मांग की है। शिकायत के आधार पर सदर थाना पुलिस ने दो नामजद लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर आगामी कार्रवाई शुरू कर दी है। पुलिस को दी शिकायत में गांव पांडवान निवासी प्रवेश ने बताया कि वह खेती करता है।

    उसने बताया कि 24 दिसंबर को वह छत पर अपने पालतु कुत्ते के साथ घूम रहा था और उसकी पत्नी, बेटा और मां नीचे घर के अंदर थे। उसे दौरान उसके पड़ोस में रहना एक व्यक्ति गाली-गलौच करने लगा। उसने जब गाली देने से मना किया तो वह जोर-जोर से बोलने लगा। जिसके बाद वह छत से नीचे अपने घर में आ गया।

    उसी दौरान उक्त पड़ोसी और उसका बेटा दीवार फांदकर उनके घर के अंदर घुस गए जिनके हाथ में डंडा और कुल्हाड़ी थी। उसने बताया कि उन्होंने आते ही उस पर हमला कर दिया और डंडे व कुल्हाड़ी से पैरों व सिर पर चोट मारी। उसी दौरान उसकी पत्नी उसे बचाने के लिए आई तो उक्त दोनों लोगों ने उसकी पत्नी को चोट मारी।

    उसके अलावा उन्होंने वहां मौजूद उसकी मां के साथ भी मारपीट की। बाद में उन्होंने शोर मचाया तो उक्त लोग उन्हें जान से मारने की धमकी देकर वहां से भाग गए। हमले में प्रवेश (37), उसकी पत्नी सुनीता (32), उसकी मां मनभावती (75) घायल हुए हैं। बाद में उन्हें सिविल अस्पताल पहुंचाया गया जहां उनका उपचार चल रहा है।

     