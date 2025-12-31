Language
    चरखी दादरी में जलभराव मुआवजा न मिलने पर फूटा किसानों का गुस्सा, 2 जनवरी को होगी जिला स्तरीय बैठक

    By Hunny Soni Edited By: Anku Chahar
    Updated: Wed, 31 Dec 2025 03:10 PM (IST)

    बुधवार को किसानों के प्रतिनिधिमंडल ने घिकाड़ा में रोष बैठक कर तैयार की आगामी बैठक की रूपरेखा (फोटो: जागरण)

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव घिकाड़ा में किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता एमएसपी किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव रणबीर फौजी ने की। मोर्चा के प्रदेश संयोजक जगबीर घसौला ने बताया कि बैठक में किसानों की समस्याओं पर मंथन किया गया।

    किसान महीपाल, सत्यवान सिंह, हरचंद प्रजापत, कृष्ण प्रजापत, बिल्लू प्रजापत, बंसीलाल, ओमप्रकाश, रामअवतार, भूप सिंह,नरेश कुमार व बलराम शर्मा आदि ने प्रतिनिधिमंडल सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा की अभी तक न तो सभी किसानों को जलभराव का मुआवजा मिला है और न ही भावांतर भरपाई के पैसे मिले है।

    इसके चलते किसानों ने सरकार के प्रति रोष बना है। वहीं, विचार-विमर्श करने के बाद दाे जनवरी को सुबह 10 बजे शहर के रोज गार्डन में जिला स्तरीय बैठक बुलाने का फैसला लिया गया।

    जगबीर घसौला ने बताया कि प्रदेश सरकार और जनप्रतिनिधियों ने जलभराव से प्रभावित हुई फसलों के नुकसान का मुआवजा किसानों को दीपावली से पहले देने का वायदा किया था, लेकिन आनलाइन क्षतिपूर्ति पोर्टल जैसी शर्तें थोंपकर 90 प्रतिशत किसानों का मुआवजा काट दिया, जिसे लेकर अब किसानों में भारी रोष बना हुआ है।