चरखी दादरी में जलभराव मुआवजा न मिलने पर फूटा किसानों का गुस्सा, 2 जनवरी को होगी जिला स्तरीय बैठक

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। गांव घिकाड़ा में किसानों के प्रतिनिधिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इसकी अध्यक्षता एमएसपी किसान मोर्चा के प्रदेश महासचिव रणबीर फौजी ने की। मोर्चा के प्रदेश संयोजक जगबीर घसौला ने बताया कि बैठक में किसानों की समस्याओं पर मंथन किया गया।

किसान महीपाल, सत्यवान सिंह, हरचंद प्रजापत, कृष्ण प्रजापत, बिल्लू प्रजापत, बंसीलाल, ओमप्रकाश, रामअवतार, भूप सिंह,नरेश कुमार व बलराम शर्मा आदि ने प्रतिनिधिमंडल सदस्यों को अवगत कराते हुए कहा की अभी तक न तो सभी किसानों को जलभराव का मुआवजा मिला है और न ही भावांतर भरपाई के पैसे मिले है।