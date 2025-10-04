Haryana News: सरकारी खरीद न होने से गु्स्से में किसान, बीच सड़क पर बाजरे की ढेरी लगाकर किया जाम

तोशाम अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद शुरू न होने से किसानों का गुस्सा फूट पड़ा। किसानों ने सिवानी चुंगी पर सड़क जाम कर दिया जिससे यातायात बाधित हो गया। किसानों का कहना है कि उन्हें कम दामों पर बाजरा बेचने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कांग्रेस नेता अनिरुद्ध चौधरी ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया।

संवाद सहयोगी, तोशाम। तोशाम अनाज मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद न होने से किसान का गुस्सा शनिवार को सड़क पर फूट पड़ा। किसानों ने दोपहर बाद सिवानी चुंगी पर सड़क के बीच बाजरे की ढेरी लगाकर जाम कर दिया। इससे तोशाम-जुई और तोशाम-सिवानी-बहल मार्ग पर यातायात पूरी तरह अवरुद्ध हो गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

मार्ग के दोनों तरफ वाहनों की लंबी कतारें लग गई। मार्केट कमेटी सचिव सुदेश कुमार व पुलिस भी मौके पर पहुंची और किसानों से बातचीत की और जाम खोल दिया। किसानों का कहना था कि तोशाम मंडी में बाजरे की सरकारी खरीद न्यूनतम समर्थन मूल्य 2775 रुपये प्रति क्विंटल पर शुरू नहीं की गई है।

मजबूरी में किसान अपना बाजरा प्राइवेट व्यापारियों को ओने-पौने दामों में बेचने पर मजबूर हैं। संडवा के किसान लीलाराम ने बताया कि सुबह आठ बजे आया था और कांटा करवाकर गाड़ी मंडी गेट पर लगा दी थी, लेकिन आढ़ती 1700 से 1850 रुपये तक भाव लगा रहे है। तंग आकर सड़क पर ट्राली खाली कर दी।

अन्य किसानों ने बताया कि शनिवार को बाजरे के दाम 1950 से 2000 रुपये प्रति क्विंटल रहे, जो उनकी लागत से भी कम हैं। किसानों ने चेतावनी दी कि यदि सरकार ने जल्द से जल्द एमएसपी पर खरीद शुरू नहीं की, तो आंदोलन और तेज किया जाएगा। वहीं प्रशासनिक अधिकारी किसानों को समझाने में जुटे रहे और यातायात पुलिस ने वैकल्पिक मार्गों से गाड़ियों को निकाला।

मार्केट कमेटी सचिव सुदेश कुमारी ने बताया कि किसान ने मंडी में गेट पास ही नहीं कटवाया था। किसान को समझाया गया है कि वे गेट पास कटवाकर मंडी में ढेरी लगाएं और खरीद एजेंसी के परचेचर को बुलाकर बाजरे की खरीद करवाया जाएगा।

सचिव ने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से किसानों को यह सुविधा है कि वे हरियाणा की किसी भी मंडी में अपना अनाज बेच सकते हैं। जहां बेहतर भाव मिलेगा, वहां बिक्री करने की पूरी छूट दी गई है। उन्होंने बताया कि तोशाम मंडी में किसानों को उचित दाम पर खरीद की जा रही है और किसी को किसी प्रकार की परेशानी नहीं होने दी जाएगी।

सरकार कर रही किसानों की अनदेखी कांग्रेस ग्रामीण जिला अध्यक्ष व तोशाम से रहे प्रत्याशी अनिरुद्ध चौधरी ने सरकार पर किसानों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि किसानों की फसल को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदा जाना चाहिए, लेकिन सरकार किसानों को परेशान कर जानबूझकर खरीद नहीं कर रही है।

अनिरुद्ध चौधरी ने कहा कि किसान पहले से ही प्राकृतिक आपदाओं की मार झेल रहे हैं, जिससे फसलें खराब हो चुकी हैं। अब जो फसल बची है, उसे भी एमएसपी पर खरीद न करके सरकार किसानों को और नुकसान की ओर धकेल रही है।