    Bhiwani News: पेड़ से टकराई बुजुर्ग की बाइक, इलाज के दौरान तोड़ा दम; बेटी की ससुराल से लौट रहे थे घर

    By Suresh Garg Edited By: Sushil Kumar
    Updated: Sat, 03 Jan 2026 04:38 PM (IST)

    बादल गांव के 64 वर्षीय राजबीर की भिवानी के बहल के पास बाइक दुर्घटना में मौत हो गई। वे अपनी बेटी की ससुराल से घर लौट रहे थे, तभी उनकी बाइक पेड़ से टकरा ...और पढ़ें

    पेड़ से बाइक टकराने पर बुजुर्ग की मौत। फाइल फोटो

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। बेटी की ससुराल से घर वापस लौट रहे बादल गांव निवासी बुजुर्ग की बाइक भिवानी के बहल के समीप पेड़ से टकरा गई। हादसे में गंभीर रूप से घायल बुजुर्ग ने दादरी सिविल अस्पताल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया।

    मृतक राजबीर (64) का बहल थाना पुलिस ने शनिवार सुबह दादरी नागरिक अस्पताल में पोस्टमार्टम कराया। पुलिस ने स्वजनों के बयान पर इत्तफाकिया मौत संबंधी कार्रवाई की है।

    जानकारी के अनुसार गांव बादल निवासी राजबीर एक जनवरी को सुबह 9.15 बजे अपने दोहते को बाइक पर उसके घर छोड़ने के लिए बहल गया था। शुक्रवार शाम करीब पांच बजे जब वह अपनी बेटी की ससुराल से वापस अपने गांव लौटने के लिए चला था।

    बेटी के घर से करीब दो किलोमीटर दूर चलते ही बहल थाना क्षेत्र में उसकी बाइक असंतुलित होकर पेड़ से टकरा गई। हादसे में बाइक सवार राजबीर गंभीर रूप से घायल हो गया।

    वहीं, हादसे की जानकारी मिलते ही उसकी बेटी के ससुराल पक्ष से बादल गांव से स्वजन मौके पर पहुंचे और घायल को दादरी नागरिक अस्पताल में ले आए। यहां उपचार के दौरान राजबीर ने दम तोड़ दिया। इसके बाद बहल थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर शवगृह में रखवा दिया।

    शनिवार सुबह पुलिस ने कागजी कार्यवाही पूरी कर मृतक का पोस्टमार्टम कराया व शव स्वजनों को सौंप दिया। मृतक राजबीर के दो लड़कें व पांच लड़कियां हैं। पुलिस ने छोटे भाई राजकुमार के बयान में इत्तफाकिया मौत संबंधी कार्रवाई की है।

    अप्रैल में अपने नाना के घर आया था लक्की

    मृतक राजबीर की पांच बेटियों में एक की शादी बहल में की हुई है। राजबीर अपने दोहते लक्की काे अपने घर पर ही पढ़ाने के लिए बादल लाया था। उसने लक्की का दाखिला तीसरी कक्षा में करवाया था। स्कूलों में शीतलकालीन अवकाश शुरू होने पर वह अपने दोहते को अपनी बेटी के घर बहल छोड़ने गया था।

    एक्स-रे का पता करने बेटा गया था बाहर

    जब घायल राजबीर को उपचार के लिए दादरी के सिविल अस्पताल में लाया गया तो उसकी एक ऊंगली पर टांके लगाए गए। स्वजनों ने बताया कि राजबीर अंतिम समय तक ऊंंगली में दर्द ज्यादा होने की बात कह रहा था। चिकित्सकों ने सिर में गुम चोट लगने पर एक्स-रे करवाने की बात कही।

    सिविल अस्पताल में रात के समय एक्सरे की सुविधा ना होने से वे बाहर निजी अस्पताल में पूछने के लिए जा ही रहे थे कि उसी दौरान राजबीर ने दम तोड़ दिया।

    मृतक राजबीर के भाई राजकुमार व ताऊ के बेटे राममेहर के बयान पर इत्तफाकिया मौत की कार्रवाई की गई है। पुलिस ने दादरी सिविल अस्पताल में पोस्टमार्टम कराने के बाद शव स्वजनों को सौंप दिया।

    - जगदीश, एसआई एवं जांच अधिकारी, बहल पुलिस थाना