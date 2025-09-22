ड्रिंक एंड ड्राइव का काटा चालान, तो नाराज ड्राइवर ने ऐसे लिया बदला; अस्पताल पहुंचा पुलिसकर्मी

Language
    By sonu jalgra Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Mon, 22 Sep 2025 12:20 PM (IST)

    हरियाणा के चरखी दादरी में चालान कटने से नाराज़ एक चालक ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाहन को टक्कर मार दी जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पहले पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

    चालान काटने से खफा चालक ने पुलिस की गाड़ी को मारी टक्कर, गिरफ्तार।

    जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। चालान काटने से खफा गाड़ी चालक ने ड्यूटी के दौरान पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। जिससे पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे। घायल कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था और आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

    पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को सरकारी अस्पताल दादरी से थाना सदर में सूचना मिली थी कि जगदीश निवासी खानपुर कलां व विनोद निवासी दहकोरा जिला झज्जर चोट लगने के कारण अस्पताल में दाखिल हैं।

    सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां ईएएसआई जगदीश सिहं ने शिकायत दी कि सरकारी गाड़ी बोलेरो में वह होमगार्ड दीपक, ईएचसी विनोद के साथ रात को दादरी में चिड़िया चौक पर ड्रिंक एंड ड्राइव के संबंध में वाहनों का चालान कर रहे थे।

    उन्होंने चैकिंग के लिए एक को रुकवाया जिसका चालक शराब के नशे में था जिसको एल्कोहल सेन्सर मशीन में चैक किया गया। जिसके बाद गाड़ी चालक का ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान कर दिया। चालान करने के बाद गाड़ी चालक अमित ने उनको अंजाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी और अपनी गाड़ी को भगा ले गया।

    थोड़ी देर बाद वे सरकारी गाड़ी से गश्त करते हुए दादरी-झज्जर रोड पर जियो पट्रोल पंप के सामने पहुंचे जहां रेकी करते हुए उक्त गाड़ी चालक अपनी गाड़ी के साथ पहले से ही पेट्रोल पंप पर खड़ा था। जिसने अपनी गाड़ी से उनको जान से मारने की नीयत से सरकारी गाड़ी में टक्कर मारी।

    बचाव के लिए वे गाड़ी को रोड़ पर ले आये लेकिन गाड़ी चालक ने पीछा कर बार-बार सरकारी गाड़ी को साइड से टक्कर मारी। जिससे उनको काफी चोटें लगी हैं। पुलिस ने शिकायत के आधार पर केस दर्ज कर रावलधी निवासी आरोपित अमित को उसके घर से गिरफ्तार किया है। वहीं, मकान के साथ लगते बाजरा के खेत से गाड़ी को भी बरामद किया गया है। उसे कोर्ट में पेश किया गया जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।