ड्रिंक एंड ड्राइव का काटा चालान, तो नाराज ड्राइवर ने ऐसे लिया बदला; अस्पताल पहुंचा पुलिसकर्मी

हरियाणा के चरखी दादरी में चालान कटने से नाराज़ एक चालक ने ड्यूटी पर मौजूद पुलिस वाहन को टक्कर मार दी जिससे पुलिसकर्मी घायल हो गए। पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपी अमित को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी ने पहले पुलिसकर्मियों को जान से मारने की धमकी भी दी थी।

जागरण संवाददाता, चरखी दादरी। चालान काटने से खफा गाड़ी चालक ने ड्यूटी के दौरान पुलिस की गाड़ी को टक्कर मार दी। जिससे पुलिस कर्मचारी घायल हो गए थे। घायल कर्मचारी की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज किया था और आरोपित को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है।

पुलिस प्रवक्ता ने बताया कि शुक्रवार को सरकारी अस्पताल दादरी से थाना सदर में सूचना मिली थी कि जगदीश निवासी खानपुर कलां व विनोद निवासी दहकोरा जिला झज्जर चोट लगने के कारण अस्पताल में दाखिल हैं। सूचना पर पुलिस मौके पर पहुंची जहां ईएएसआई जगदीश सिहं ने शिकायत दी कि सरकारी गाड़ी बोलेरो में वह होमगार्ड दीपक, ईएचसी विनोद के साथ रात को दादरी में चिड़िया चौक पर ड्रिंक एंड ड्राइव के संबंध में वाहनों का चालान कर रहे थे।

उन्होंने चैकिंग के लिए एक को रुकवाया जिसका चालक शराब के नशे में था जिसको एल्कोहल सेन्सर मशीन में चैक किया गया। जिसके बाद गाड़ी चालक का ड्रिंक एंड ड्राइव का चालान कर दिया। चालान करने के बाद गाड़ी चालक अमित ने उनको अंजाम भुगतने और जान से मारने की धमकी दी और अपनी गाड़ी को भगा ले गया।

थोड़ी देर बाद वे सरकारी गाड़ी से गश्त करते हुए दादरी-झज्जर रोड पर जियो पट्रोल पंप के सामने पहुंचे जहां रेकी करते हुए उक्त गाड़ी चालक अपनी गाड़ी के साथ पहले से ही पेट्रोल पंप पर खड़ा था। जिसने अपनी गाड़ी से उनको जान से मारने की नीयत से सरकारी गाड़ी में टक्कर मारी।