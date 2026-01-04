100 करोड़ राजस्व देने के बावजूद बेहाल दादरी GST विंग, स्टाफ और गाड़ी की भी कमी

हनी सोनी, भिवानी। हर साल सरकार को करीब 100 करोड़ का राजस्व देने वाली दादरी जीएसटी विंग संसाधनों व स्टाफ की कमी से जूझ रही है। आलम यह है कि नगर परिषद के शापिंग काम्प्लेक्स के तीन कमरों में कार्यालय चल रहा है और तैनात 16 अधिकारियों व कर्मचारियों के बैठने के लिए यहां जगह तक पर्याप्त नहीं है।

दूसरी ओर, इस समय विंग के पास एक भी सरकारी गाड़ी नहीं है। अधिकारियों की मानें तो कार्यालय निर्माण के लिए जगह मुहैया ही नहीं हो पाई जबकि राजस्व विभाग से कई बार पत्राचार किया जा चुका है। दादरी जीएसटी विंग की बात करें तो जिला बनने के 9 साल बाद भी डीइटीसी का पद सृजित नहीं हो पाया है और इसके चलते यह विंग भिवानी डीइटीसी के अधीन है। इसके अलावा इटीओ व एइटीओ के पद भी खाली हैं। फिलहाल विंग में एक भी चालक तैनात नहीं है। इस समय विंग को सरकारी गाड़ियों की भी दरकार है।



बता दें कि गठबंधन सरकार के कार्यकाल में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने वर्ष 2023 में घोषणा की थी प्रत्येक जिले की जीएसटी विंग का अलग से भवन बनेगा। इसके बाद रेवाड़ी, गुरुग्राम, सोनीपत, फरीदाबाद व मेवात में तो जीएसटी विंग को खुद के भवन मिल गए, लेकिन दादरी जीएसटी विंग अब तक इससे अछूती है।

घोषण अनुसार यहां 4710 स्क्वेयर मीटर जमीन पर भवन बनना है, लेकिन अब तक जमीन ही आवंटित नहीं हो पाई है। अहम बात यह है कि दादरी हर वर्ष दादरी जीएसटी विंग लक्ष्य से ज्यादा राजस्व सरकार को दे रही है। सूत्रों की मानें तो जीएसटी विंग का हर साल करीब 50 करोड़ का लक्ष्य रहता है जबकि सरकार को 80 से 100 करोड़ का राजस्व दिया जा रहा है।